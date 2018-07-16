В Ленске уничтожили просроченные продукты

Прокуратура Ленского района совместно со специалистом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия) в Ленском районе провела проверку соблюдения законодательства о защите прав потребителей.

Установлено, что в одном из магазинов г. Ленска находятся на реализации продукты питания с истекшим сроком годности.

Запрет на реализацию пищевых продуктов, материалов и изделий с истекшим сроком годности установлен Законом Российской Федерации «О защите прав потребителей» и Федеральным законом «О качестве и безопасности пищевых продуктов». При этом, федеральным законодательством установлено, что пищевые продукты, сроки годности которых истекли, а также пищевые продукты, которые не имеют установленных сроков годности признаются некачественными и опасными.

По результатам проверки прокуратура возбудила в отношении индивидуального предпринимателя дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 2 ст. 14.43 КоАП РФ (нарушение продавцом требований технических регламентов, создавшие угрозу причинения вреда жизни или здоровью граждан).

По постановлению Арбитражного суда Республики Саха (Якутия) индивидуальный предприниматель привлечен к административной ответственности, продукты с истекшими сроками годности сняты с реализации и утилизированы.