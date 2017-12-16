В Ленске украли бензопилу

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району поступило сообщение о том, что из гаража, расположенного по ул.Ленина, неизвестным похищена бензопила «Штиль».

В ходе реализации оперативной информации сотрудниками уголовного розыска установлен подозреваемый в совершении указанного преступления – им оказался 42-летний уроженец Новосибирской области, ранее судимый за совершение аналогичных преступлений. Задержанный пояснил, что совершил кражу, воспользовавшись тем, что гараж был открыт. Похищенное он успел реализовать.

Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража», санкциями которой предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия)