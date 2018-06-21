В Ленске сгорела баня

21 июня 2018 года

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

20 июня 2018 г. 17.14 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частная баня на улице Циолковского в г.Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения через 5 минут горела кровля. В результате пожара Огнем повреждена кровля бани на пл. 40 кв.м. Причина, виновный, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!