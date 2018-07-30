В Ленске продали подростку алкоголь

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении продавца отдела алкогольной продукции одного из магазинов г. Ленска. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного ст. 151.1 УК РФ (розничная продажа несовершеннолетним алкогольной продукции, если это деяние совершено неоднократно).

Установлено, что подсудимая, будучи ранее подвергнутой административному наказанию в виде штрафа по ч. 2.1 ст.14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции), с целью получения материальной выгоды в пользу работодателя, вновь реализовала лицу, не достигшему возраста 18 лет, алкогольную продукцию в виде 16 бутылок пива.

По результатам рассмотрения уголовного дела, с учетом мнения государственного обвинителя, подсудимой назначено наказание в виде исправительных работ сроком на 3 месяца с удержанием 5 процентов из заработной платы ежемесячно в доход государства условно с испытательным сроком на 6 месяцев.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован сторонами.