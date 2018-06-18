В Ленске осы свили гнездо на памятнике вождю мирового пролетариата

В соцсетях активно лайкают фото осиного гнезда, свитого в укромном месте… на памятнике Ленину в городе Ленске. Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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