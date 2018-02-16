В Ленске на рейтинговое голосование предлагается пять объектов благоустройства

В городе Ленске 9 февраля подвели итоги по сбору предложений от населения для определения перечня общественных территорий, которые будут вынесены на голосование 18 марта 2018г. Всего от жителей города поступило 4426 анкет.

Общественная комиссия утвердила перечень из 5 объектов:

1. Площадь Ленина;

2. Городской парк культуры и отдыха;

3. Обустройство пешеходных зон ул. Ленина;

4. Обустройство центральных площадок в микрорайонах города: Алроса, Мухтуя, Разведчик;

5. Модернизация благоустройства ул. Набережная.

Каждая из отобранных территорий по-своему важна для жителей, и в ходе сбора предложений многие высказывали свои идеи и пожелания для последующего использования благоустроенных мест. Сейчас, когда ведется работа по дизайн-проектам, пожелания населения будут учтены.