В Ленске молодой иркутянин украл более 1 млн рублей у своей сожительницы 

Все это время женщина подозревала своего сына-подростка.

В дежурную часть ОМВД России по Ленскому району обратилась гражданка, которая сообщила, что у нее пропала крупная сумма денежных средств в сумме: 1 200 000 рублей, 1000 евро и 1000 долларов.

Прибывшим полицейским она пояснила, что хранила деньги в платяном шкафу. Потерпевшая ведет цветочный бизнес и деньги предназначались для покупки помещения для бизнеса.

В ходе реализации ряда мероприятий сотрудники уголовного розыска установили злоумышленника, причастного к краже. Им оказался 24-летний сожитель потерпевшей.

Во время проверки было установлено, что полицейские успели задержать подозреваемого вовремя, за три дня до отъезда на свою родину в Иркутскую область.

Из признательных показаний подозреваемого выяснилось, что он случайно нашел пакет с деньгами в шкафу. Вначале молодой человек похитил из пакета 300 000 рублей, на эти деньги он погасил свой кредит, успел заказать макбук через почту, а оставшуюся часть положил на свой счет.

Затем, увидев, что сожительница не хватилась пропавшей суммы, кавалер похитил все денежные средства, находившиеся в пакете, и стал готовиться к скорейшему отъезду. В г. Ленске он работал вахтовым методом, и ничто его больше не держало в этом городе.

Со слов потерпевшей, она даже не подозревала сожителя в краже. Женщина думала, что к пропаже денег причастен ее 15-летний сын. Часть похищенных денег женщине вернули.

Возбуждено уголовное дело по ч.4 ст.158 «Кража» Уголовного кодекса Российской Федерации, санкциями которой предусмотрено максимальное наказание в виде лишения свободы сроком до десяти лет.