В Ленске кассир прикарманила плату жильцов за жилищно-коммунальные услуги

Прокуратура Ленского района поддержала государственное обвинение по уголовному делу в отношении 23-летней местной жительницы г. Ленск. Она признан виновной в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 159 УК РФ (мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину).

Судом установлено, что подсудимая, работавшая в должности кассира ООО «Ленское предприятие жилищного хозяйства», из корыстных побуждений путем обмана совершала хищение денежных средств граждан, которые оплачивали на кассу предприятия оказанные им жилищные услуги. Подсудимая не отражала при этом сведения о поступлении денежных средств за оплаченные ими жилищные услуги, выдавала на руки счет-квитанцию без кассового чека. Впоследствии денежные средства она не оприходовала, распорядилась ими по своему усмотрению.

В результате вышеуказанных умышленных действий гражданам причинен имущественный ущерб.

Суд, согласившись с позицией государственного обвинителя, приговорил женщину к 8 месяцам лишения свободы лет условно с испытательным сроком на 1 год. Заявленные по уголовному делу гражданские иски удовлетворены в полном объеме.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован сторонами.