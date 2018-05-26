В Ленск прибыла главная православная святыня Якутии

24 мая начался визит архиепископа Якутского и Ленского Романа в Западную Якутию. Владыка посетит Ленское и Мирнинское благочиние, сообщает пресс-служба Якутской епархии.

Архипастырь привез в город Ленск для поклонения образ Святой Троицы с частицей Креста Господня. Икона была подарена святителем Иннокентием (Вениаминовым), митрополитом Московским, в честь учреждения самостоятельной Якутской епархии. Она хранится в Никольском храме города Якутска.

Икона — одна из главнейших святынь Якутской епархии. Ей сто пятьдесят лет. Святитель Иннокентий (Вениаминов), апостол Сибири и Америки, небесный покровитель нашего храма, передал ее из Москвы в Якутию, когда учреждалась Якутская епархия. На ней и написано: «Благословение городу Якутской и новоучрежденной Якутской епархии».

Святыня будет находиться в храме святителя Иннокентия в городе Ленске до субботы, 26 мая.