В лагере «Кэскил» официально дан старт лету

В наши дни трудно найти человека, который никогда не был в лагере, ведь лагерь — неотъемлемая часть того, что принято называть хорошо проведенным летом: новые знакомства, свежий воздух, «огоньки» и, конечно же, та самая непередаваемая лагерная романтика.

И 19 июня, в по-летнему солнечный и тёплый день, был официально открыт один из крупнейших лагерей нашей необъятной республики.

Уютная площадь со сценой, которая на своём веку увидела не один десяток театрализованных постановок, танцев и выступлений, в этот раз приняла у себя целую делегацию из Российского Движения Школьников, министерства образования, республиканского ресурсного центра «Юные якутяне» и приглашенных артистов.

Само собой, также выступили нынешние обитатели этого лагеря: юные члены ансамбля «Dobunkids», победитель лагерного конкурса талантов, Влас Васильев и, естественно, незаменимые вожатые. Более того, приглашенными звездами мероприятия выступили всем известные участники группы «Snowvoice», взорвавшие небольшую сцену лагерной эстрады.

Таким образом, с полагающейся торжественностью, было дано начало ещё одному сезону, который наверняка запомнится детям как лучшие дни лучшего времени года.