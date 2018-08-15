В лагере «Берег дружбы» в Томмоте отдохнуло 400 детей

Нынешним летом за два сезона в лагере «Берег дружбы» в Томмоте отдохнули около четырехсот детей. Особенно это немаловажно для малообеспеченных и многодетных семей, поскольку путевки они получают бесплатные, а дети могут отдыхать и по два сезона подряд. Как в прошлом, так и в нынешнем году отдыхали здесь девчонки и мальчишки из Куранаха, Томмота, Алдана, в частности, дети из Центра семейного устройства, и скучно никому не было. Работали кружки: эколого-туристический, «Мастерица», «Бильярд, шахматы, шашки», где с ребятами занимались Л. Макарова, Е. Рожина, Ю. Невмирич, психолог Н. Кудряшова. И, конечно же, не оставался без внимания спорт — легкая атлетика, футбол, причем проводились и товарищеские матчи, и соревнования, об этом постарались тренеры В. Феусов, С. Соболев, Кулиев, старший тренер Н. Корнев.

В лагере было шесть возрастных групп, каждая готовила свои творческие номера, и практически каждый «пионерский» костер сопровождался маленьким, но концертом. Проводились и традиционные конкурсы: «Подари улыбку», «Костюмирование из бросового материала», «Тропа страха», работала «Почта доверия», проводились акции: «Чтение – сила!», «Добрые дела», кинотренинг: «Алло, мы ищем таланты», праздник мороженого, КВН, отрядный вечер легенд, конкурс рисунков мелками «Разноцветный мир».

Первый сезон прошел под девизом «Волшебный мир», второй – «Дари добро». Впереди ребят ждал большой прощальный костер и концерт из лучших номеров сезона, в котором принимали участие дети, воспитатели и вожатые лагеря.

— Для обслуживающего персонала сезон, как обычно, выдался хлопотным, — поделился директор лагеря Алексей Мехедов, днями не расстававшийся с портфелем. — Обслуживали детский отдых 50 человек, благодаря им обеспечивались тепло в корпусах, свет, пятиразовое питание и, главное, полезный досуг.

Фото Юрия Балыкина.