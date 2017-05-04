В кулуарах Госсовета: теплая встреча глав Якутии и Чечни

Глава Якутии Егор БОРИСОВ в эти минуты участвует в совместном заседании Государственного совета и комиссии при президенте Российской Федерации по мониторингу достижения целевых показателей социально-экономического развития страны.



Мероприятие под руководством Владимира ПУТИНА проходит в Георгиевском зале Большого Кремлевского дворца. Участники обсуждения, среди которых губернаторы регионов, федеральные министры, обсуждают ход реализации указов президента о социально-экономическом развитии России, сообщает ЯСИА.

А SakhaLife публикует фото теплой встречи глав двух республик – Егора БОРИСОВА, главы Якутии и Рамзана КАДЫРОВА, главы Чечни. comments powered by HyperComments Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU

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