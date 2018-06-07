В Конституционном суде Якутии рассмотрели запрос депутата Владимира Федорова

В Конституционном суде Якутии состоялось слушание по делу о толковании положений Конституции республики, закрепляющих право законодательной инициативы, которое представляет собой возможность вносить в Ил Тумэн новые законопроекты и поправки в уже действующие республиканские законы.

Слушание состоялось в связи с запросом народного депутата Владимира Федорова.

Процесс реализации права законодательной инициативы регулируется нормами регламента Ил Тумэн, которые, по мнению народного депутата, не обеспечивают должные оптимальные условия для эффективного осуществления его статусных законотворческих полномочий в парламентской деятельности как представителя народа.

В связи с этим Владимир Федоров попросил Конституционный суд республики официально интерпретировать конституционные нормы о праве законодательной инициативы как неотъемлемого элемента конституционно-правового статуса народного депутата, реализуемого посредством установления Государственным Собранием (Ил Тумэн) юридического механизма регламентного регулирования законодательного процесса в парламенте республики, который по своей правовой природе является коллегиальным государственным органом.

Итоговое решение Конституционного суда республики по данному делу будет оглашено 27 июня. Об этом сообщил руководитель секретариата Конституционного суда РС(Я) Олег Мироновский.