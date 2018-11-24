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Якутск
24 ноября 2018, 18:50
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В комплексе «Саюри» провели экскурсию для заведующих столичных детсадов

Заведующие дошкольных образовательных учреждений города Якутска 23 ноября посетили круглогодичный тепличный комплекс «Саюри» в селе Сырдах Тулагино-Кильдямского наслега. Работники образования ознакомились с условиями и технологией круглогодичного выращивания огурцов и томатов, которые предприятие  поставляет в детские сады.

Экскурсия началась в действующей экпериментальной теплице, построенной  в 2016 году. Главный агроном-технолог ООО «Саюри» Тимир Иванов рассказал, что в теплице успешно апробированы уникальные технологии. «Здесь впервые в условиях вечной мерзлоты использована японская пленка с трехслойной системой зашторивания, автоматический капельный полив питательным раствором растений позволяет получать высокие урожаи круглый год. В настоящее время в теплице на площади 836 квадратных метров высажены огурцы, 1850 растений. Огурцы созревают и дают урожай 4 месяца, после чего заменяются на новые. Получается непрерывный цикл, перебоев в поставках нет. Томаты же растут в течение всего года, поэтому мы их удаляем в июле, когда появляется обилие сезонной продукции», — поделился главный агроном. Также опытным путем были отобраны оптимальные для круглогодичного выращивания в наших условиях сорта томатов и огурцов.

Двухлетний опыт и наработки будут учтены при вводе в эксплуатацию следующей очереди тепличного комплекса. К концу 2019 года планируется ввести в строй 4 блока теплиц общей площадью 7600 кв. метров. Кроме огурцов и томатов будет выращиваться зелень. С вводом новых мощностей объемы производства увеличатся почти в девять раз и составят 1604 тонны продукции в год. Снизится и себестоимость продукции, в том числе за счет снижения энергозатрат. Электричество и тепло для тепличного комплекса будет вырабатывать газотурбинная установка.

По словам главного агронома, в 2018 году себестоимость продукции составила 109 рублей за килограмм огурцов, томаты — 210 рублей, зелень – 187 рублей. Ежедневно работники предприятия собирают порядка 150 кг огурцов, продукция поставляется в детские дошкольные учреждения. Малая часть поступает в розницу, в магазин «Илин энэр».

Как рассказал заместитель генерального директора МУП «Горснаб» Андрей Софронов, в 2018 году контракт на поставку овощей заключили 58 дошкольных учреждений. Во время экскурсии заведующие детских садов столицы смогли задать все интересующие вопросы об обеспечении свежими овощами для питания дошкольников.

Надежда Климовская, заведующая детским садом № 5 «Радуга», поделилась впечатлениями: «Мы заботимся о здоровье наших воспитанников, поэтому очень рады, что у нас в Якутске дети теперь могут круглый год есть местные, экологически чистые, проверенные огурцы и помидоры. Овощи действительно вкусные, дети с удовольствием их едят. Надеемся, что с расширением площадей теплицы на стол к детям попадет еще больше свежих качественных местных овощей по доступным ценам».

Источник: Департамент по связям с общественностью и взаимодействию со СМИ ОА г. Якутска.
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