В Кобяйском улусе пройдет проект «Моя школа»

По проекту «Моя школа» 18 марта жителей и гостей Кобяйского улуса ждет увлекательная и интересная досуговая программа. В этот день родители и дети найдут что-то интересное для себя. Желающие смогут посетить мастер-классы, выставки, концерты и спортивные конкурсы. В целях улучшения качества образования среди учеников будет организован профтест, а для родителей состоится референдум, в ходе которого обсудят все имеющиеся вопросы.

Также для желающих будет проводится консультация по организации летнего досуга ребенка и на месте дети смогут записаться на понравившееся направление. Кроме этого организаторами продумана и культурная программа: ученики школ подготовили концерты, поздравительные номера и ярмарки.

Проект реализуется при поддержке Министерства образования и науки Республики Саха (Якутия) и нацелен на новые достижения в сфере дополнительного образования. Именно поэтому в этот день 18 марта во всех образовательных организациях пройдет форум летнего труда, отдыха и оздоровления детей, здесь родители смогут записать детей в лагерь дневного пребывания. Проект «Моя школа» организован ЯРО ООО «Всероссийское педагогическое собрание», ЯРО ВОД «Матери России», ЯРО ООГДЮО «Российское движение школьников», а также родительскими комитетами образовательных учреждений.