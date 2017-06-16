В ЯСИА вечером 15 июня поступила информация о том, что в Кобяйском улусе на оленевода напал медведь. Молодого человека экстренно доставили в отделение реанимации поселковой больницы. Мы связались с главой администрации Себян-Кюеля Таисией Кейметиновой. По ее словам, парню оказали необходимую помощь, сегодня он чувствует себя удовлетворительно, несмотря на глубокую рану на ноге.

Медведь напал на мужчину на стойбище. Двое коллег-оленеводов находились неподалеку и не смогли оказать быструю помощь. Чтобы защититься от животного, парень снял куртку и начал ею размахивать, поскольку ружья и другого средства защиты у него не было. Медведь повалил его на землю и начал царапать когтями руки и ноги.

У одного из оленеводов имелось ружье. После произведенного выстрела медведь отпустил парня.

По словам главы поселка, такая ситуация, когда хозяин тайги забредает на стойбище, происходит уже не в первый раз. «На нашей территории нашествия медведей на стада оленей происходят часто, и особенно сейчас, когда стало так тепло. Отрадно, что молодой человек жив, сейчас о нем заботится медперсонал. На руках и ногах обнаружили следы когтей, а также глубокую рану на ноге. Хорошо, что оленеводы, которые находились рядом, смогли оказать помощь и спасли его. После вчерашней операции пострадавший чувствует себя неплохо, даже ходит», — сообщила Таисия Кейметинова.