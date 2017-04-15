В Кобяйском районе раскрыта кража трех мешков карасей

В полицию Кобяйского района поступило сообщение от мужчины о краже продуктов питания. По словам потерпевшего, неизвестный похитил из хозяйственной постройки, расположенной во дворе его дома, три мешка с карасями. Общий материальный ущерб составил около 10000 рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудникам полиции удалось установить личность подозреваемого. Им оказался 50-летний безработный местный житель, ранее судимый за имущественное преступление.

Выяснилось, что злоумышленник смог без труда проникнуть в помещение через незапертое окно и, осмотревшись, решил совершить кражу. Для того, чтобы не вызвать подозрений, каждый раз он похищал примерно по полмешка карасей, поэтому хозяева не сразу заметили, что у них начали пропадать запасы продуктов. Рыбу он сбывал или менял на спиртные напитки.

Похищенное не изъято. Возбуждено уголовное дело по ч.2 ст. 158 Уголовного Кодекса Российской Федерации «Кража», санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 5 лет. В настоящее время подозреваемый находится под подпиской о невыезде.