В Кобяе произошел пожар в клубе «Дьулур»

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

31.05. 2018 г. в 22.56 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят кооперативные гаражи на улице Кулаковского г. Якутске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через 4 минуты горели кладовки. В результате пожара огнем повреждены кладовки по всей площади 160 кв.м. Причина предположительно — короткое замыкание электрической проводки на вводе. Виновный и ущерб устанавливается.

31 мая 2018 г. 23.11 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит сторожка щитовая на улице Победы г.Ленска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через одно минуту горела сторожка. В результате пожара огнем повреждена сторожка по всей площади 24 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

01 июня 2018 г. в 01.32 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на ул.Геологов п. Хандыга Томпонского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты был виден дым с кровли.. В результате пожара огнем повреждена стена на лестничной клетке на площади 12 кв. м , кровля на площади 12 кв.м. Общая площадь пожара 24 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

01 июня 2018 г. в 12.35 на пульт «01»» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на улице Молодежная п. Кысыл — Сыр Вилюйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела кровля открытым огнем. В результате пожара огнем повреждено: кровля, квартиры,гараж по всей площади 132 кв.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

01 июня 2018 г. 17.23 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит здание КСК «Дьулуур» на улице Калинина с Кобяй Кобяйского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через три минуты горел пристрой. В результате пожара огнем поврежден пристрой внутри на площади 10 кв.м . Причина предположительно — короткое замыкание электрической проводки. Виновный и ущерб устанавливается.

01 июня 2018 г. в 22.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит жилой дом на Вилюйском тракте г. Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты горела квартира. Огнем повреждено: потолочное перекрытие, стены и мебель на общей пл. 15 кв.м. кровля дома на пл. 5 кв. Общая площадь пожара 20 кв.м. Причина предположительно неосторожное обращение с огнем.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!