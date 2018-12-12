В Китай пешком. Еще два моста, но не на Лене

Строительство международных мостовых переходов в ЕАО и Амурской области обсудили на совещаниях под председательством Александра Козлова

В Министерстве РФ по развитию Дальнего Востока прошли совещания, на которых обсудили вопросы строительства международных мостов. В заседаниях приняли участие представители Минстроя и Минтранса РФ, федеральной таможенной службы, фондов – инвесторов, Росгранстроя, ОАО «РЖД», в совещании по поводу железнодорожного моста в ЕАО принял участие губернатор региона Александр Левинталь.

«Сроки ввода в эксплуатацию озвучены, и мы должны стремиться к их выполнению. Минвостокразвития, в рамках своей компетенции, будет максимально помогать регионам, чтобы не было срывов сроков. Также очень важный вопрос о вводе в работу пунктов пропуска. Что на железнодорожном мосту в ЕАО, что на автомобильном в Приамурье, пункты пропуска должны быть введены в работу одновременно с мостовыми переходами», — сказал Александр Козлов.

В Амурской области строится трансграничный мостовой переход «Благовещенск-Хэйхэ». Мост будет автомобильным, согласно техническому заданию, после ввода в эксплуатацию по нему будут передвигаться как грузовые, так и легковые машины. Поток пассажиров составит порядка 3 миллионов людей в год, а поток грузов – порядка 6 миллионов тонн в год или почти 300 тысяч автомобилей в год.

На совещании говорили о сроках возведения объекта и о строительстве пограничного пункта.

Сейчас на строительной площадке ежедневно работают порядка 550 человек. Помимо работ по возведению основного моста и моста через протоку, прокладываются подъездные автомобильные пути, строятся путепроводы и другие объекты. Общая протяжённость всего трансграничного мостового перехода составит 19,5 километров (из этого российские строители возводят 13,5 километров, китайские – 6 километров).

Что касается Еврейской автономной области, то там строится международный железнодорожный мост «Нижнеленинское-Тунзян». Во второй половине 2019 планируется окончание строительства. Общая протяженность моста будет 2,21 км, из них российская часть – 309 метров. Протяженность подхода от станции Ленинск-2 до моста – 4,96 км. На всем участке пути от российской до китайской железнодорожной станции запланирована совмещенная колея (1520/1435 мм). Планируется, что на первом этапе грузооборот через мост составит 5,2 млн тонн в год, далее, после реконструкции железнодорожного участка «Биробиджан–Ленинск», грузооборот возрастет до 20 млн тонн в год.

Как рассказал советник Министра РФ по развитию Дальнего Востока Дмитрий Тетенькин, на совещаниях обсудили ход строительства двух мостов, проблемные моменты, которые есть на сегодняшний день, способы их решения. Говорили о том, что нужно сделать, чтобы обеспечить начало работы пунктов пропуска синхронно с вводом в эксплуатацию мостовых переходов.

«Вопрос строительства пунктов пропуска курируют Минтранс РФ и Росгранстрой. Представители доложили о ходе работ. Наша позиция – объекты должны быть введены одновременно с открытием мостов», — рассказал Дмитрий Тетенькин.

Китай – крупнейший торговый партнер России. В последнее время внешнеторговый оборот между странами дает прирост 20-25% каждый год. В 2018 году впервые за всю историю российско-китайских отношений ожидается преодоление отметки $100 млрд долларов. Дальний Восток наращивает объемы товарооборота с КНР такими же темпами, как и страна, но все же на наш регион приходится менее 10% всей внешней торговли с Поднебесной. Также есть куда расти объемам инвестиционного сотрудничества. Сегодня 7% инвестиций, привлеченных на Дальний Восток за последние 4 года, приходится на проекты с участием китайского капитала. Это $4 млрд. Для того чтобы на порядок увеличить объемы сотрудничества, нашим территориям не хватает современной трансграничной инфраструктуры. Для решения этой проблемы оба государства договорились построить для начала два моста: в Амурской и Еврейской автономной областях.

Фото amurasso.ru