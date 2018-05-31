В кинозале «Республика» пройдет благотворительная акция в поддержку пострадавшим от паводка

Кинокомпания «Сахафильм» и якутские кинематографисты проводят благотворительную акцию «Летняя неделя добра» в поддержку пострадавшим от паводка улусам.

Приглашаем всех неравнодушных зрителей совершить добрый поступок и при этом получить удовольствие от просмотра любимых якутских фильмов: «Кэрэл», «Аартыктар», «Уол о5ото», «Урун тууннэр», «Республика Z» в кинозале «Республика» (пр. Ленина, 45. Касса 700-481) с 01 по 07 июня 2018г.

Средства от показа фильмов будут направлены в пострадавшие от паводка населенные пункты.