В кинотеатре «Лена» появилось оборудование для слабослышащих и слабовидящих зрителей

В кинотеатре «Лена» теперь возможен показ фильмов и для якутян с ограниченными возможностями. Для таких зрителей доступно специальное оборудование, которое позволит насладиться кинопоказом в полной мере. В Якутске система для слабослышащих и слабовидящих людей появилась впервые.

«Лена» – первый в Якутии кинотеатр, который закупил специальное оборудование для проведения автоматического тифлокомментирования и субтитрирования во время показа фильмов.

Так, для слабослышащих зрителей на показах будут специальные титры.

«Контролёр попадает в руки зрителя уже подключенным, человеку ничего включать не надо. После трейлера в наушниках текст уже начинает воспроизводиться. Пока картин немного, в основном, это фильмы компании «Дисней». Но в скором времени тифлокомментирование и субтитрирование станут обязательными для всех кинолент. К Новому году ожидаем поступление российских картин», – рассказал ЯСИА заместитель директора кинотеатра «Лена» Георгий Николаев.

Субтитрирование фильмов для людей с проблемами слуха – это не только речь, которую произносят персонажи, но и дополнительная информация – словесные описания музыки, шумов и звуков. Так, в мультфильме «Щелкунчик и четыре королевства» были титры «вальс», «возвышенная музыка», «писк», «лязг» и другие, что помогает более полно оценить картину.

Слабовидящим же зрителям предоставляются наушники, в них одновременно с фильмом идёт озвучивание происходящего на экране. Однако это не сухое комментирование, а художественный текст с описанием персонажей, их действий, местонахождения и т.д. Есть и детальные подробности: о героине могут сказать «внимательно посмотрела», а об одном из персонажей – «грустно обернулся». Тифлокомментирование никак не мешает диалогам героев фильма и только способствует вовлечению зрителя в просмотр.

Одним из первых новинку испытал житель Якутска Иван Николаев.

«Впечатления очень хорошие, теперь у нас в Якутске слабовидящие и слепые могут приходить в кино, смотреть фильмы с комментариями. Конечно, есть небольшие минусы – качество наушников, звук у них хрипит, а так всё хорошо», – прокомментировал он.

На данный момент у кинотеатра «Лена» три экземпляра оборудования системы «Fidelio 13» от компании «Dolby». Кроме вышеупомянутого «Щелкунчика», на данный момент услуга доступна во время сеансов фильмов «Ральф против интернета» и «Мэри Поппинс возвращается». Прежде чем посетить сеанс, необходимо уточнить возможность тифлокомментирования и субтитрирования и договориться о времени сеанса.