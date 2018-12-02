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2 декабря 2018, 10:36
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В «Киэргэ» открытие нового ювелирного салона!

В рамках своего 25-летнего юбилея, ювелирная фирма «Киэргэ» 30 ноября открыла новый магазин, размещенный рядом с главным зданием.
Магазин открыли по якутским традициям — обрядом алгыс, затем выступили министр предпринимательства, торговли и туризма Якутии Ирина ВЫСОКИХ, министр  внешних связей и делам народов республики Гаврил КИРИЛЛИН, руководитель Департамента информационной политики и массовых коммуникаций администрации главы и правительства Якутии Руслан ТИМОФЕЕВ.
После разрезания ленты, гостей пригласили в галерею костюмов всемирно известного якутского модельера Августины ФИЛИППОВОЙ. Дизайнер Саргылана БАРАХОВА — Ымыы провела экскурсию и очень познавательно рассказала про костюмы и каждый, как оказалось, связан с определенной якутской легендой.
Затем в Банкетном зале фирмы состоялся званый ужин, где собрался практически весь политический, творческий и бизнес бомонд столицы. Также присутствовали специальные гости фестиваля «Зима начинается с Якутии» во главе с главным шубным модельером страны Ириной КРУТИКОВОЙ и делегация художников из Монголии, среди которых была  Булгантуяа ДЭЧИНДОРЖ, о выставке которой писало наше издание.
Вечер начался с демонстрации фильма про «Киэргэ», который рассказал про историю и настоящее фирмы.
С музыкальным приветствием выступили известный певец Николай РОББЕК и солистка Государственного театра оперы и балета им. Суорун Омоллоона Зинаида КОЛОДЕЗНИКОВА. Мероприятие провела самая очаровательная ведущая республики Анна ПОПОВА — Николь.
   
Было много поздравлений в адрес фирмы и владельцев «Киэргэ» Галины и Александра ПАВЛОВЫХ и сюрпризов для гостей. Одной из изюминок вечера стал показ коллекции «Волшебные камни удаганки» дизайнера Саргыланы БАРАХОВОЙ — Ымыы, а моделями выступили великолепные гостьи праздника. Мероприятие закончилось грандиозным фейерверком и лотереей, где были разыграны ценные призы и подарочные сертификаты от фирмы.
Как нам стало известно, сначала хотели назвать фирму «Симэх», но оказалось, что в республике уже есть пять одноименных организаций. Тогда начали подбирать другие названия, и Александр Кириллович нашёл в словаре Пекарского рядом с «Киэргэл» необычное слово «Киэргэ». Оно переводится как «наряд, убор», в современной интерпретации это слово также может иметь значение «ювелирный гарнитур». Ювелирный дом «Киэргэ» был создан 22 июля 1993 года на базе ювелирного цеха ПКФ «Якутрембыттехника», ювелирная мастерская начала свою деятельность с 1970-х годов. С декабря 1998 года – общество с ограниченной ответственностью. В настоящее время является самой крупной в Якутии ювелирной фирмой, относящейся к сфере бытового обслуживания населения.
Ирина КРУТИКОВА:
«Хотелось бы пожелать фирме» Киэргэ» процветания, довольных клиентов и много красоты!»
Галина ПАВЛОВА:
«Когда мы только начинали, не было все хорошо. Денег катастрофически не хватало, у главы семейства была очень низкая зарплата и ему приходилось таксовать, и мне работать на трех работах. Но все наши усилия не прошли даром, и сейчас «Киэргэ» по достоинству оценивается, как одна из лучших ювелирных фирм в стране! Также у нас очень много благотворительных программ, где мы помогаем детям, творческим и спортивным деятелям».
Александр ПАВЛОВ:
«Хотелось бы поблагодарить всех наших гостей, которые приняли участие в открытии торгового дома «Киэргэ». 22 июля нам исполнилось 25 лет, и мы решили этот год посвятить данному событию. Сейчас мы являемся единственной ювелирной фирмой, предоставляющей весь спектр услуг. По Якутии, России и СНГ такого нет. Даже по миру таких фирм мало, я очень много езжу, побывал в 55 странах, и знакомлюсь с их ювелирной отраслью.
Благодарю всех, кто помогал и работал во благо развития нашей фирмы, у нас сейчас работают 72 человека, в том числе 25 лучших мастеров-ювелиров.
Ювелирная фирма «Киэргэ» создана дарить красоту нашим клиентам, ради которых мы и работаем!»
      Торговый дом» Киэргэ» в честь открытия нового магазина и своего 25-летнего юбилея, делится с приятной новостью: с 30 ноября по 9 декабря сего года стартовала Бриллиантовая неделя, где в течение этого периода будут разыграны ювелирные изделия на общую сумму в миллион рублей! А также объявлены скидки в размере 25% на изделия с бриллиантами, до 50% — на весь ассортимент! Работают с 10 утра до 9 вечера, адрес нового магазина: пр. Ленина, 9/2.
Дмитрий ОКОНЕШНИКОВ — СУЛУСХАН, фото предоставлено ювелирной фирмой» Киэргэ»
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
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