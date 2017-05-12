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12 мая 2017, 10:41
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В катаклизм на реке Чульман спасены 6 человек

В 2.35 час 12 мая на пульт оперативного дежурного Нерюнгринского филиала ГКУ «Служба спасения РС(Я) поступило сообщение о том что в результате резкого подъема воды на реке Чульман Нерюнгринского района вследствие затора в беду попали трое охотников, которые находятся в резиновой лодке. Им удалось привязаться к кустам, вокруг вода , лед и темнота. Они сообщили, что находятся недалеко от детского лагеря «Орленок», и в лагере есть еще трое строителей, которым требуется срочная эвакуация.
Оперативную группу возглавил начальник Нерюнгринского ПСО Анатолий ГЕЖА, спасателям пришлось действовать оперативно, вода поднималась на глазах. Попавших в беду охотников удалось обнаружить довольно быстро, благодаря тому, что те подавали сигналы фонарем.

Всех мужчин эвакуировали на коренной берег, а для того, чтобы спасти людей в лагере, пришлось пробиваться через сплошные заборы, утыканные гвоздями, и как спасатели не берегли плавсредство, лодка получила повреждение. Уже на другой лодке удалось добраться до лагеря.
Как рассказывает Анатолий Гежа, в детском лагере «Орленок» идет ремонт, поэтому плавает много строительного мусора, местами вода доходит от 1.5 до 2х метров и сильное течение, особую опасность представлял затор. В любой момент лед мог пойти, поэтому действовали быстро и слаженно. Двоих мужчин забрали в строении, которое находилось на возвышенности в воде, третий оказался в доме с краю, и нахождение там было критично. Соблюдая все правила безопасности, спасателями были проведены все необходимые мероприятия , люди спасены и доставлены на коренной берег, жалоб на здоровье не поступало. Позже спасенные строители рассказали , что ночью сильно начала лаять собака, вышли посмотреть, а вокруг вода с гулом идет через лагерь, двое успели перебежать вброд в дом на возвышенности, один замешкался, а потом было поздно, и уже опасно.

Уважаемые охотники и рыбаки, трезво оценивайте свои возможности. Выезжая на водоемы, надо учитывать окружающую обстановку, как в данном случае, во время ледохода может возникнуть ледовый затор и как следствие резкий подъем воды. И кто знает, чем могла обернутся эта поездка, не приди на помощь спасатели. В последние годы в связи с изменением климатических изменений поведение рек стало непредсказуемым, на Чульмане уже второй катаклизм, можно вспомнить дождевой паводок прошлого года. Служба спасения настоятельно рекомендует: соблюдайте элементарные правила, и вы не попадете в беду.

Телефон дежурной части спасателей круглосуточный (4112) 45-90-19 или единый телефон спасения 112

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Источник: Пресс-служба ГКУ "Служба спасения РС(Я)" Николай ФАТЕЕВ.
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