Уважаемые потребители!
АО«Теплоэнергия» сообщает, что в кассах АО «Теплоэнергия» можно получить развернутую консультацию начислений по услугам и оплатам за коммунальные ресурсы, представленные нашей компанией. Обращаться по следующим адресам:
- г. Якутск, ул. Автодорожная, 1/3 Отдел реализации: понедельник-пятница с 8:30 до 17:00 обед с 12:30 до 13:00, выходной суббота, воскресенье.
- г. Якутск, пр. Ленина, 10 «отделение Алмазэргиенбанк»: понедельник-пятница с 9:00 до 19:00, суббота с 9:00 до 17:00. выходной воскресенье.
- г. Якутск, ул. Пионерская, 30 «ТЦ Новинка», 1 этаж: вторник, четверг, суббота с 12:00 до 19:00, выходной воскресенье
- г. Якутск, ул. Кеши Алексеева, 7 «маг. Ёлочка», 2 этаж: вторник-пятница с 10:00 до 18:00, обед 14:00-15:00, суббота 10:00-16:00, обед 13:00-14:00 выходной: воскресенье, понедельник.
- г. Якутск, ул. О. Кошевого, 67 «а», 1 этаж: понедельник, среда, пятница с 10:00 до 18:00, обед 13:00-14:00, выходной: суббота, воскресенье.
Источник: МУП «Теплоэнергия».
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