В канун Нового года 48 алданцев получили  ключи от новых квартир

Новогоднее новоселье отпразднуют 48 семей города Алдана. Трескучий мороз не помешал 25 декабря состояться новоселью по адресу ул. Октябрьская 38. Здесь было празднично и оживленно. Горожане спешили разделить радость события со своими земляками.

«Мой дом –моя крепость», — издревле считалось в миру. Свое жилье — это прежде всего стабильность в семье и работе. Незачем человеку искать счастье «за тридевять земель», если родной город может обеспечить ему надежный тыл. Вместе с алданцами радость новоселов разделили те, кто непосредственно был причастен к событию.

«Данный дом –это первый дом среди алданских новостроек, построенный по программе переселения из ветхого и аварийного жилья, и я рад, что сегодня вы получаете новые, добротные, теплые квартиры. С этим я вас всех от души поздравляю! Программа действует с 2014 года, за это время мы ввели в эксплуатацию жилье в г. Томмоте, п. Нижний Куранах. Сегодня очередь дошла и до Алдана. Впереди у нас строительство домов в поселках Ленинский и Лебединый. Думаю, что до 2017 года ту часть, которую нам удалось внести в этап программы экономического развития района на 2012-2017г.г., мы сдадим,- заверил присутствующих горожан глава района Северин Поздняков. — Это первый дом в Алдане, построенный по программе ветхого и аварийного жилья. Мы знаем, что на этом месте долгие годы была начальная школа. Школа добрая и хорошая, воспитавшая не одно поколение алданцев. Я уверен, что в этом доме будут рождаться дети, которые станут продолжателями наших с вами добрых и славных дел, которые будут учиться, жить на этой земле и своим трудом славить наш суровый край. Я поздравляю всех новоселов. Хочу чтобы в этом доме жило счастье. С Новым годом!»

Эстафету поздравлений подхватил мэр города Александр Бугай. «Дорогие земляки. Вот уж действительно радостное событие! Вы заселяетесь из ветхого и аварийного жилья в красавец- дом. Благодарен за терпение жителям улиц Сосновая 5, Юбилейная 1, Бертина 101: людям, которые столько лет ждали своей очереди, и наконец, получат долгожданные ключи. Благодарю главу района за смелое решение в 2014 году, за то, что мы вошли в эту программу ни смотря ни на какие трудности. Благодарю Правительство РС (Я) за поддержку, главу республики за продолжение финансирования строительства, благодаря чему к концу 2017 года на улицах Алдана встанут еще несколько красивых домов. Берегите свое жилье! Пусть в нем будет радость, уют и покой. Берегите и облагораживайте свою территорию. Будьте примером для всех жителей Алдана. Радости вам!».

Особые слова признательности были в этот знаменательный день адресованы строителям. На торжественном митинге было отмечено, что сдача дома в срок и с отличным качеством — это результат долгосрочных партнерских отношений с подрядной организацией ООО «ТСК+», на счету которой третий дом в районе. Два предыдущих радуют жителей поселка Н.Куранах. «Партнерство — это нечто большее, чем просто договорные отношения. Это обязательства всех участников проекта уважать, доверять и сотрудничать», — отзывались о подрядчике строительства первые лица.

Председатель районного Совета Депутатов Сергей Тимофеев от души поблагодарил строителей: «В наших нелегких северных условиях очень тяжело дается строительство, а наши подрядчики , работая круглосуточно, в срок выполнили заказ, обеспечив вас квартирами к Новому году, за что им низкий поклон».

В ответном слове Николай Эдигаров (генеральный директор строительной компании) выразил слова глубокой благодарности администрации района и города за поддержку, сотрудничество и взаимопонимание. «Это первый и, надеюсь , не последний дом в городе Алдане, построенный нашим предприятием. Хочу поздравить вас с новосельем и с наступающим Новым годом! И в знак доброго сотрудничества и успешного партнёрства разрешите передать символический ключ от нового дома главе района и главе города».

«Нам, старожилам Алдана, так приятно наблюдать, что город сегодня переживает новый расцвет, меняет свой облик, с каждым днем становится все краше, — делится радостью ветеран труда, участница народного хора «Ветераны Алдана», Валентина Александровна Кузьминова, получившая ключ от новой просторной квартиры. – Вместе с этим и люди меняются. Становятся добрее, заботливее друг о друге. В красивом городе люди должны жить в красивых домах ».

После торжественной церемонии «Первый шаг в новый дом» и традиционного разрезания красной ленточки новоселы устремились в квартиры, которые уже через несколько минут заполнились звонким смехом и разговорами о планах на будущее.