В Кангалассах построят новую котельную

7 июля состоялся традиционный субботний объезд администрации города с участием Председателя Якутской городской Думы Александра Саввинова. В рамках подготовки к отопительному сезону были осмотрены котельные, а также проинспектирован ход ремонтных работ здания школы в микрорайоне Кангалассы.

Первым пунктом было осмотрено аварийное здание Кангаласской СОШ. Напомним, что в связи с угрозой обрушения аварийного здания школы в 2017 году, суд удовлетворил иск Прокуратуры города Якутска и принял решение о закрытии общеобразовательного учреждения.

В ходе проверки здания Председатель гордумы Александр Саввинов отметил о необходимости выделения дополнительных средств на восстановление образовательного учреждения, в частности, на ремонт спортивного зала.

«В прошлом году в школе были заменены канализационные и водопроводные трубы. На сегодняшний день идут укрепительные работы фундамента. Необходимо рассмотреть возможность внесения изменений в городской бюджет в части выделения дополнительных средств, порядка 7 миллионов рублей на реконструкцию здания. Полагаю, что к осени все ремонтные работы будут окончены»,- прокомментировал Александр Саввинов.

Рабочая группа также осмотрела действующую центральную котельную, износ которой составляет 80%. Мощность котельной 24МВт, но присоединенная тепловая нагрузка составляет 10МВт. Есть необходимость оптимизировать затраты при строительстве новой котельной. Об этом отметил директор МКУ «Служба эксплуатации городского хозяйства» Виталий Чикачев.

«К 2019 году мы должны принять решение о строительстве новой котельной, ввиду того, что старая котельная сильно изношена, об этом свидетельствует заключение экспертных организаций. На сегодня принято решение о разработке проектной-сметной документации на строительство новой котельной»,- отметил Виталий Чикачев.

Также в Кангалассах участники объезда посетили мероприятие по проведению горячего водоснабжения в 12-ти квартирных домах. Проведением воды занимается пригородная теплосетевая компания, сроки завершения работ по просьбе жителей и администрации микрорайона перенесены на 25 июля.

Объезд завершился проверкой котельной в Тулагино-Кильдямском наслеге. В этом году ее ждет реконструкция. Мощность котельной будет увеличена до 5 МВт. Начаты работы по наметке трассы, демонтировано котловое оборудование, заливается бетоном площадка для установки новых котлов, которые прибудут на следующей неделе.

Все ремонтные работы находятся на контроле администрации города.