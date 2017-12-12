В Кангалассах подвели итоги Года добра

2017 год на территории городского округа «город Якутск» был объявлен Годом добра. Администрацией микрорайона Кангалассы совместно с предприятиями и общественными организациями был разработан и утвержден план реализации 45 мероприятий. Особенно яркими и запоминающимися стали: конкурс чтецов «Моя отчизна» по направлению «Будущее Якутска», открытие площадки для проведения культурно-спортивных мероприятий «Чемпион таится в каждом человеке» по проекту «Народный бюджет», туристический слет среди организаций и предприятий мкр. Кангалассы по направлению «Якутск город возможностей», фестиваль детского творчества «Солнечный круг» по направлению «Якутск юбилейный», спортивные эстафеты «Веселые старты» и многие другие.

8 декабря на территории микрорайона Кангалассы в здании Кангаласской СОШ состоялось мероприятие, посвященное закрытию Года добра.

Руководитель администрации Виктория Жилина выступила с приветственным словом в адрес жителей микрорайона и презентовала альбом «60 лет истории», который был выпущен по проекту «Народный бюджет» и приурочен к юбилею микрорайона. Также Виктория Ивановна вручила грамоты и подарки активистам микрорайона. Были отмечены участники соревнований в рамках городской спартакиады: Мария Рожина, Денис Хабаров, Юлия Глушак и многие другие; участники внутри поселковых спортивных мероприятий: Татьяна Гольдина, Елена Корнилова, Людмила Парфенова, Елена Жаркова; были отмечены люди, принявшие непосредственное участие в благоустройстве и озеленении микрорайона: Ирина Внукова, Татьяна Рева и другие; участники программы «Комфортная среда» — Роман Городов; были награждены юные спортсмены победители и призеры всероссийских и республиканских соревнований по кикбоксингу: Игорь Глушак, Денис Бондарев, Лена Пешкова, Саша Варкентин, Антон Верещака, Валерий Бесщетников и их тренер — наставник Никита Наумов.

Мероприятие украсили выступления вокальных коллективов микрорайона под руководством Галины Кладковой.