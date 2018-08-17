В Кангалассах открылась новая теплая остановка

В рамках направления «Якутск – город возможностей» Года новаторства предприниматели столицы подарили жителям микрорайона Кангалассы новую теплую остановку.

В торжественном мероприятии приняли участие исполняющий обязанности главы города Якутска Дмитрий Садовников, депутат Якутской городской Думы Антонина Титова, начальник Управления администрации микрорайона Кангалассы Виктория Жилина, директор торгового дома «Кэскил» Андрей Петров, директор МУП «ЯПАК» Сергей Максимов, а также местные жители и гости.

В своей приветственной речи Дмитрий Садовников отметил, что проект «Теплые автобусные остановки» — хороший пример взаимодействия городской власти и предпринимателей.

«В Якутске проект «Теплые автобусные остановки» стартовал с 2014 года. Практика показала, что теплые остановки у нас очень востребованы. Проект будет продолжен в рамках муниципально-частного партнерства»,- отметил Дмитрий Садовников.

Руководство города благодарит партнеров сферы частного бизнеса за успешную реализацию очень необходимого проекта для горожан и гостей столицы.

В Кангалассах остановка оборудована стендом с графиком прибытия и отъезда автобусов, телевизором, терминалами платежа и видеокамерами. Для комфортного ожидания автобусов предусмотрены сидячие места.

«Для нас открытие теплой остановки очень значимое событие, так как все это время приходилось ждать автобусы на улице в лютые морозы. Благодарны администрации города за такой подарок. Открытие теплой остановки – это забота о наших детях, стариках и всех жителях», — поделилась председатель совета ветеранов микрорайона Кангалассы Лариса Уварова.

На этом приятные сюрпризы в этот день не закончились. По словам Виктории Жилиной, в скором времени в микрорайоне планируется строительство новой школы.

«Объявлен электронный аукцион на привязку проектно-сметной документации для строительства школы-сада на 220 мест. В скором времени у наших детей появится возможность учиться в новой школе»,-рассказала начальник Управления администрации микрорайона Кангалассы Виктория Жилина.

На сегодняшний день в округах и пригородах города действуют 20 теплых остановок. До конца года планируется открыть еще 5 теплых автобусных остановок.