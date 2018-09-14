В Кангалассах на «Трибуне счастья» посадили осенние саженцы

12 сентября в рамках Года новаторства по направлению «Цветущий Якутск» коллектив администрации микрорайона Кангалассы совместно с советом ветеранов на «Трибуне Счастья» были посажены саженцы садовой малины.

От инициативной группы Совета ветеранов поступило предложение об обустройстве смотровой площадки. Здесь молодежь микрорайона Кангалассы будет встречаться, отмечать знаменательные даты: свадьбы, юбилеи, рождение детей и т.д., также делать фотографии на память и с благодарностью вспоминать ветеранов.

Место выбрано не случайно, так как данная гора является смотровой площадкой, открывающей вид на знаменитую красавицу реку Лена и на четыре района, прилегающих в городскому округу Якутск: Усть-Алданский, Мегино-Кангаласский, Намский улусы и поселок Жатай. На «Трибуну Счастья» приезжают жители города Якутска, собирается население микрорайона посмотреть могущество нашей реки Лены.

Администрация микрорайона Кангалассы благодарит всех, кто принял участие в озеленении, и призывает жителей беречь зеленое наслаждение.