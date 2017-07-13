В Кангалассах идет подготовка к отопительному сезону

На территории микрорайона Кангалассы активно проводится работа по подготовке к отопительному сезону 2017-2018 гг.

По состоянию на 13 июля управляющей компанией промыто 26 домов из 36, что составляет 72% от общего количества обслуживаемых домов. Параллельно выполняются текущие заявки от населения.

В рамках подготовки к осенне-зимнему периоду проведены следующие виды работ:

— ремонт крылец по ул.Молодежная;

— ревизия запорной арматуры;

— подключение к централизованной сети ГВС домов по переулку Геологов и Октябрьский;

— монтаж освещения в тамбурах по улице Дачная, д.7.

Вне плана были выполнены работы по замене ливневок на чердаке в доме 3А по ул. Комсомольская, над 4 подъездом. В дальнейшем планируется замена ливневок над остальными подъездами.

Поставщиком услуг МУП «ЖКХ с.Тулагино» согласно плана подготовки к осенне-зимнему периоду проведены работы по ремонту котлоагрегатов, ремонт тепловых сетей, ремонт и промывка водопроводных сетей.