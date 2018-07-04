В каких кварталах Якутска сегодня и завтра отключат воду

АО “Водоканал” извещает о плановых отключениях на ближайшее время в связи проведением ремонтных работ.

4 июля с 22-00 до 06-00 5 июля в связи с промывкой и дезинфекцией водолинии будет прекращена подача воды по адресам: кварталы 28, 29, 202, 203, 53, 125, А, Б, В, 1, 60, 63, 64, 67, 61, 57, 36, Залог, котельная “Совмин”, ЯНИИСХ, ЯГУ -1, Комдрагмет.

5 июля с 22-00 до 6-00 6 июля в связи с промывкой и дезинфекцией будет прекращена подача воды по адресам: кварталы: 30, 31, 32, 33, 34, 40, 41, 42, 46, 47, 52, 145, Молокозавод, котельная “Детприёмник”, поликлиника №5.