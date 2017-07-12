В кадетской школе Мирного избивали детей? Родители жалуются на условия учебного заведения

В Мирном, в центре внимания – кадетская школа-интернат им. Трошева. Родители курсантов написали письмо в прокуратуру, в котором пожаловались на условия проживания, плохое питание и многое другое. В подтверждении этому приложили фотографии, сообщает НВК «Саха».

Родитель: «В кадетской школе мы учились 4 года. Все годы, что мы учились было всё прекрасно. Нынче приехал худой. Я не знаю, такое впечатление, что их вообще не кормили. Он даже дома до сих пор ничего не ест. Я живу далеко, поэтому проверить, чем кормят детей, я не могу, как и что. Все говорят, он у тебя откуда. Я говорю с концлагеря он у меня».

Беспредел в кадетской школе подтверждают и сами сотрудники.

Корреспондент: «Кто избивал детей?». Сотрудница: «В основном, когда избивали детей, мы не знали. Они в помещениях. А последнее избиение детей – это перед экзаменами 9 класса». Корреспондент: «В отношении только девятиклассников такое жестокое обращение?» Сотрудница: «И седьмой класс. Они по ходу выбирали таких детей, что родители ничего не скажут, а так они боялись».

За комментариями по данному поводу наши корреспонденты решили обратиться к директору школы. Добро на съемки от него получили, однако, попасть на территорию образовательного учреждения не удалось.

Комментировать сложившуюся ситуацию согласился заместитель директора по профильной работе Станислав Семёнов.

Станислав Семёнов: «Мы не скрываем, что был у нас травматизм. Ну, например, если проводим мы спортивные состязания, то без травм не обходится». Корреспондент: «Некоторые родители высказываются, что готовы доплатить лично учреждению, чтобы кадетов лучше кормили». Станислав Семёнов: «Я, например, постоянно спрашиваю у бойцов, как вы кормитесь? Я сам вместе с ними в столовой. Вот, хватает ли вам? Они говорят – очень много, все хватает. Все вопросы на счет мебели, там конечно хотят родители помочь, но это не в нашей в компетенции. Потому, как износ мебели очень большой. Вот, 8 лет все-таки».

В этой истории сегодня разбирается прокуратура.