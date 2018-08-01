В издательстве «Бичик» представили мультимедийные издания

Генеральный директор Национальной издательской компании «Бичик» Август Егоров представил министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Анатолию Семенову проекты по цифровизации якутских изданий.

Первая мультимедийная книга издательства вышла в свет еще в 2010 году. Сегодня «Бичик» продвигает свои книги на рынок в том числе через мобильное приложение, доступное в AppStore и PlayMarket, и через библиотечные каталоги, такие как «ЛитРес». «Бичик» выпускает социально-значимую литературу и учебники с электронной версией в соответствии с федеральными образовательными стандартами.

Издания, выпускаемые книжным издательством «Бичик», признаны на самом высоком уровне – имеют дипломы престижных международных и межрегиональных выставок.

«Сегодня мы являемся одними из лидеров регионального издательского дела в стране, – отметил Август Егоров. – В наших планах выход на российский, а затем на международный уровень, адаптация книг для иностранного читателя».

Август Васильевич привел в пример сказку «Таал-Таал Эмэхсин» («Старуха Таал-Таал»), которая доступна к скачиванию в AppStore и PlayMarket на трех языках, 3-D книгу на якутском и русском языках «Мэник Сэлиичээн» («Мамонтенок Мэник»).

Анатолий Семенов отметил высокое качество и большой ассортимент изданий.