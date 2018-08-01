АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
12
Дождь
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.34
 73.37
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
01.08.2018, 13:15
Общество
Анонс
Завтра состоится радиоэфир с Владимиром Солодовым
01.08.2018, 13:00
Республика
В селе Орто-Балаган Оймяконского района подтоплено 26 дворов
01.08.2018, 12:50
Общество
В октябре при пробной переписи населения применят портал Gosuslugi.ru и планшеты
01.08.2018, 12:40
Экология
Минэкологии проверяет информацию о загрязнении реки Лена
01.08.2018, 12:30
Республика
Молодые семьи Алданского района получили субсидии на приобретение жилья
01.08.2018, 12:20
Общество
Какие законы вступают в силу в августе
01.08.2018, 12:10
Спорт
Вся 51 медаль якутских борцов на коврах чемпионатов России
01.08.2018, 12:00
Происшествия
Банкротство республиканского кооператива «Рыба Арктики» продолжается
01.08.2018, 11:50
Культура & Образование
В издательстве «Бичик» представили мультимедийные издания
01.08.2018, 11:40
Экология
Завтра состоится семинар по экологической журналистике
01.08.2018, 11:30
Экология
В Якутии локализованы три лесных пожара
01.08.2018, 11:20
Спорт
В Якутске впервые пробежали марафон-эстафету
01.08.2018, 11:10
Экология
Прогноз народного синоптика Тускула на первые числа августа
01.08.2018, 11:00
Экология
Начался прием заявлений на осуществление охоты
01.08.2018, 10:50
Происшествия
Полицейские спасли пожилую женщину в самолете
01.08.2018, 10:40
Происшествия
Браконьеры попались, отправив видео в ватсап
01.08.2018, 10:30
Экономика
На Якутской ГРЭС продолжается подготовка к отопительному сезону 
01.08.2018, 10:21
Желток
Резонанс
Якутская аномалия: названа официальная причина по которой «день обратился в ночь»
01.08.2018, 10:10
Происшествия
Резонанс
Завершено расследование массового убийства в Булгунняхтахе
01.08.2018, 10:10
Политика
В Якутск прибыл посол Индии Панкадж Саран
01.08.2018, 10:00
Красота & Здоровье
Якутия является одним из неблагоприятных регионов по заболеваемости гепатитом
01.08.2018, 9:50
Республика
О награждении государственными наградами Республики Саха (Якутия)
01.08.2018, 9:40
Общество
Холодную воду отключат в Якутске 1, 2 и 3 августа
01.08.2018, 9:30
Происшествия
Работник лесного хозяйства погиб при возгорании машины, возбуждено уголовное дело
01.08.2018, 9:20
Экономика
Сварщик Владимир Сивцев: Люди нас встречают как героев 
01.08.2018, 9:10
Происшествия
Пожар в Усть-Мае начался с туалетной комнаты
01.08.2018, 8:35
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
01.08.2018, 6:00
Футуролог
Ежедневный Гороскоп. Среда 1 августа 2018
01.08.2018, 0:44
Общество
Сегодня день рождения модельера, руководителя и режиссера
31.07.2018, 22:58
Желток
Резонанс
Министр Тихонов преследует другую цель – источник
31.07.2018, 22:40
Общество
Экстра
Афанасий Егоров закончил работать в ЯТЭК
31.07.2018, 22:08
Культура & Образование
Анонс
Скоро состоится арт-фестиваль «Якутск — сердце добра» 
31.07.2018, 21:59
Культура & Образование
Некролог
Ушел из жизни мастер по национальным музыкальным инструментам
31.07.2018, 18:00
Происшествия
Якутянин, выстреливший во время ссоры с женой из ружья, ответит еще и за наркотики
31.07.2018, 17:39
Желток
Эксклюзив
Министр ушел в отставку?
31.07.2018, 17:30
Республика
Дневник навигации ЛОРП: «Капитан Шанровский» первым идёт на Колыму  
31.07.2018, 17:15
Общество
1 августа начинается прием заявлений на выдачу лицензий на охоту
31.07.2018, 17:00
Путешествия
Якутский путешественник переплыл Берингов пролив на надувном катамаране
31.07.2018, 16:45
Красота & Здоровье
Михаил Охлопков: в 2019 году мы планируем пересадить поджелудочную железу
31.07.2018, 16:30
Спорт
В ноябре в Якутске пройдет чемпионат мира по мас-рестлингу
31.07.2018, 16:15
Общество
За неуплату алиментов возбуждено уголовное дело
31.07.2018, 16:06
Общество
Эксклюзив
Известный композитор опять госпитализирован
31.07.2018, 16:00
Экология
Сенокосные угодья в Абыйском районе могут уйти под воду
31.07.2018, 15:54
Красота & Здоровье
Эксклюзив
Главврач Лугинов: Айсен Николаев обозначил направления развития учреждений здравоохранения
31.07.2018, 15:45
Происшествия
62-летняя пенсионерка пошла на кражу, чтобы купить продукты
31.07.2018, 15:30
Общество
Как бесплатно получить выписку из ЕГРЮЛ и ЕГРИП?
31.07.2018, 15:20
Культура & Образование
В Художественном музее открывается выставка долганских художников
31.07.2018, 15:10
Экономика
Путин подписал закон о фиксации тарифов на электричество в изолированных системах
31.07.2018, 15:00
Красота & Здоровье
В Якутии предлагают расширить календарь профилактических прививок
31.07.2018, 14:50
Происшествия
Уроженец Кобяйского района пойман на краже спиртного
31.07.2018, 14:40
Республика
Чесночное или морковное: производители из Горного улуса предлагают масло с различными вкусами
31.07.2018, 14:30
Происшествия
Полицейские по «горячим следам» раскрыли кражу в 202 микрорайоне
31.07.2018, 14:15
Спорт
XXI Игры Манчаары: В Бердигестяхе построят стрелковый тир
31.07.2018, 14:08
Столица
Эксклюзив
Известный КВН-щик назначен начальником
31.07.2018, 13:15
Республика
Фотофакт
Жители Зырянки зафиксировали необычное природное явление
31.07.2018, 13:00
Общество
При получении субсидии ЖКХ справка о составе семьи больше не потребуется
31.07.2018, 12:50
Республика
Арктическим районам Якутии необходима плановая санавиация
31.07.2018, 12:40
Происшествия
В Усть-Мае при пожаре в жилом доме эвакуировали 32 человека
31.07.2018, 12:30
Столица
Рекомендации населению при возникновении задымления 
31.07.2018, 12:20
Экология
Роспотребнадзор: концентрация вредных веществ в воздухе Якутска не превышена
31.07.2018, 12:10
Столица
Стартует конкурс на лучший эскизный проект благоустройства набережной имени Р.М. Дмитриева
31.07.2018, 11:55
Культура & Образование
Певец Айал Сильверсан выиграл премию научного фонда Антонио Менегетти
31.07.2018, 11:45
Культура & Образование
Присоединяйся к акции «Саха тыла – кэскиллээх», выиграй ценные призы
31.07.2018, 11:35
Происшествия
Прокуратура выявила нарушения в исправительной колонии №3
31.07.2018, 11:25
Экономика
Якутяне смогут узнать расписание паромов до Нижнего Бестяха онлайн
31.07.2018, 11:15
Культура & Образование
Открыта продажа билетов на спектакли Татарского театра имени Галиасгара Камала
31.07.2018, 11:05
Столица
В Якутске выберут лучший городской туристский маршрут
31.07.2018, 10:55
Происшествия
ФСБ заявила о конфискации экстремистской литературы у жителя Усть-Неры
31.07.2018, 10:45
Общество
О награждении государственными наградами Российской Федерации
31.07.2018, 10:41
Желток
Фотофакт
Звезда якутской эстрады Игорь Егоров женился!
31.07.2018, 10:35
Экология
Якутск окутал дым от лесных пожаров
31.07.2018, 10:25
Экономика
Якутия представит проект моста через Лену на ВЭФ-2018
Архив новостей
Культура & Образование
1 августа 2018, 11:50
112

В издательстве «Бичик» представили мультимедийные издания

Генеральный директор Национальной издательской компании «Бичик» Август Егоров представил министру инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я) Анатолию Семенову проекты по цифровизации якутских изданий.

Первая мультимедийная книга издательства вышла в свет еще в 2010 году. Сегодня «Бичик» продвигает свои книги на рынок в том числе через мобильное приложение, доступное в AppStore и PlayMarket, и через библиотечные каталоги, такие как «ЛитРес». «Бичик» выпускает социально-значимую литературу и учебники с электронной версией в соответствии с федеральными образовательными стандартами.

Издания, выпускаемые книжным издательством «Бичик», признаны на самом высоком уровне – имеют дипломы престижных международных и межрегиональных выставок.

«Сегодня мы являемся одними из лидеров регионального издательского дела в стране, – отметил Август Егоров. – В наших планах выход на российский, а затем на международный уровень, адаптация книг для иностранного читателя».

Август Васильевич привел в пример сказку «Таал-Таал Эмэхсин» («Старуха Таал-Таал»), которая доступна к скачиванию в AppStore и PlayMarket на трех языках, 3-D книгу на якутском и русском языках «Мэник Сэлиичээн» («Мамонтенок Мэник»).

Анатолий Семенов отметил высокое качество и большой ассортимент изданий.

«У вас замечательный творческий коллектив. А у нас имеется большой опыт о продвижению бизнес-проектов, который мы используем для продвижения якутских книг на мировой рынок, – резюмировал министр. – Уверен, что сообща мы решим эту задачу».

Источник: Пресс-служба министерства инноваций, цифрового развития и инфокоммуникационных технологий РС (Я)
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Добавить комментарий
Правила публикации
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
Теги: 
ТОП НОВОСТИ
29.07.2018, 22:10
Спорт
Фотофакт
В Алдане завершился международный турнир по современному профессиональному Панкратиону
28.07.2018, 23:50
Общество
Гендиректор «Сахамедиа» обескуражен
28.07.2018, 8:30
Желток
Фотофакт
Эрдэ турбут чыычаах: куколка умилила якутян
01.08.2018, 8:35
Опрос
Эксклюзив
Позитив
Голосование LIVE: Кто самый красивый политик?
28.07.2018, 0:01
Футуролог
«Якутское затемнение» Какие испытания могли вызвать аномалию в Якутии?
28.07.2018, 23:07
Политика
Эксклюзив
Жители Удмуртии и Саратова штурмуют Ил Тумэн
26.07.2018, 8:42
Происшествия
Видео
Пассажир рейса Москва-Якутск устроил драку на борту самолета
30.07.2018, 10:52
Политика
Эксклюзив
Назначен новый руководитель
28.07.2018, 10:50
Политика
Резонанс
Якутский министр оправдывается перед якутянами
28.07.2018, 12:53
Желток
Фотофакт
В Якутии грибы есть!
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Резонанс
Происшествия
01.08.2018

Завершено расследование массового убийства в Булгунняхтахе

Экономика
01.08.2018

Сварщик Владимир Сивцев: Люди нас встречают как героев 

Резонанс
Желток
31.07.2018

Министр Тихонов преследует другую цель – источник

Анонс
Культура & Образование
31.07.2018

Скоро состоится арт-фестиваль «Якутск — сердце добра» 

Некролог
Культура & Образование
31.07.2018

Ушел из жизни мастер по национальным музыкальным инструментам

Эксклюзив
Общество
31.07.2018

Известный композитор опять госпитализирован

Эксклюзив
Красота & Здоровье
31.07.2018

Главврач Лугинов: Айсен Николаев обозначил направления развития учреждений здравоохранения

Эксклюзив
Столица
31.07.2018

Известный КВН-щик назначен начальником