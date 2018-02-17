В IX раз прошла выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус»

17 февраля состоялась IX выставка кузнецов Якутии «Дархан Уус». От имени Главы Якутии в открытии выставки принял участие руководитель Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства республики Саха (Якутия) Федор БОРИСОВ.

Выставка «Дархан Уус» проводится в столице республики в девятый раз при поддержке Союза кузнецов Якутии. На выставке представили свои работы более 50 кузнецов из двенадцати районов республики. Главным экспонатом выставки стал традиционный якутский нож, также мастера кузнечного дела представили его разновидности – быhычча, хотохон, батас и батыйа.

По традиции выставка началась с выступления и слов алгыса народного мастера и художника Бориса НЕУСТРОЕВА – МАНДАР Уус, который отметил, что настали времена возрождения традиционного якутского ремесла. По его словам, сочетание новых технологий и традиционных способов обработки металла дали новое дыхание кузнечному делу якутов. Он также напутствовал молодых мастеров вкладывать в свое дело максимальный физический труд и художественный подход.



С приветственным словом к участникам выставки обратился руководитель Администрации главы Республики Саха (Якутия) и правительства Республики Саха (Якутия) Федор БОРИСОВ. «Наша республика издавна славится мастерами-ремесленниками. Кузнечное дело занимает особое место в якутской культуре. Отрадно, что опыт и умения народных мастеров передаются из поколения в поколение, а творения якутских кузнецов получают признание за пределами республики. Сегодня якутский нож – это национальное достояние, а также всемирно известный бренд» — отметил Федор Михайлович.

Также Федор Борисов вручил благодарственные письма главы Республики Саха (Якутия) организаторам выставки и членам общественной организации «Союз кузнецов Якутии» Василию ДАНИЛОВУ и Игорю ИЕВЛЕВУ.



В рамках мероприятия состоялись состязания ведущих изготовителей якутского ножа по трем номинациям: «Лучшая художественная композиция», «Лучший кухонный нож», «Универсальный нож».

Организаторы отмечают, что главной целью выставки является возрождение традиций и культурных ценностей народа Саха. Наряду с этим, выставка позволяет повышать и реализовать творческий потенциал мастеров декоративно-прикладного искусства республики.

Источник: Пресс-служба Администрации главы и правительства Республики Саха (Якутия).