В историческом парке «Россия – Моя история» прошли праздничные мероприятия

В историческом парке «Россия – Моя история» в Якутске прошли праздничные мероприятия, посвященные Дню защитника Отечества. Посетители смогли поучаствовать в исторической реконструкции, послушать тематические лекции и посетить бесплатные показы фильмов.

Министр по делам молодежи и семейной политики республики Афанасий Владимиров, открывая мероприятие, подчеркнул, что сегодняшняя дата – хороший повод спросить самого себя о своей мужественности, но на армии всё не заканчивается: «Защищать Отечество – это ведь не означает обязательно стоять с оружием в руках. Самоотверженная работа и учеба, профессиональные успехи – тоже вклад в благосостояние государства. У нас в истории Якутии много ярких примеров выдающегося мужества — мы будем помнить нашу военную историю».

Также министр отметил, что исторический парк – одно из лучших мест, чтобы освежить память о важных датах и вехах прошлого: «Здесь сосредоточены воедино все те события, которые мы должны помнить. Если мы пройдемся по павильонам, мы увидим, что мужчины были вершителями истории — они создавали рубежи, расширяли границы государства. В это же время наши любимые женщины осознавали, что находятся под надежной защитой».

По словам директора парка Дмитрия Соловьева, задача учреждения — дать жителям и молодежи республики приобщиться к тысячелетней истории Родины: «Здесь можно как бы пропустить её через себя и почувствовать сопричастность. Это дает нам возможность воспитывать молодое поколение в духи любви к своей Родине и ответственности за будущее. Мы должны понимать, что от вклада каждого из нас зависит судьба страны».

В зале в этот день находился и живой свидетель страшных страниц истории прошлого – ветеран Великой Отечественной войны Кирилл Павлов. Дмитрий Иванович поздравил его с Днем защитника Отечества, подарил памятные сувениры и заверил, что ему будут рады в парке в любое время.

Кроме того, в этот день ДОСААФ и клуб «Красный восход» провели историческую реконструкцию, в ходе которой продемонстрировали, как выглядели воины в прошлом, какие у них были амуниция и оружие.