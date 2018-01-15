В Историческом парке пройдет жуткая «Ночь историй»

Исторический парк «Россия – моя история» и студенческий научный кружок «Культурная антропология» приглашают на сторителлинговую вечеринку «Ночь историй»! Темой вечеринки станут страшные истории и байки из этнографических и археологических экспедиций.

Вас ждут захватывающие истории у «костра», живая музыка и «полевая кухня» от Geek café!

Вы можете захватить с собой любимый плед, подушку и даже пижаму!

Дата: 19 января 2018 г.

Время: 21.00

Вход: 200 руб.