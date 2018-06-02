В исправительной колонии Якутска прошли учебно-методические сборы сотрудников производственных служб учреждений УИС

За два дня сборов сотрудники под руководством главного инженера УФСИН Сергея Рыжова изучили нормативно-правовые документы, регламентирующие порядок организации в учреждениях УИС производственной деятельности и трудовой адаптации осужденных.

Для проверки готовности к занятиям с представителями инженерно-технического и производственного персонала был проведен строевой смотр. Сергей Рыжов довел до сотрудников цели и задачи сборов, а также определил порядок их прохождения.

Лекционные занятия, которым был посвящен первый день, провели начальник инспекции охраны труда и техники безопасности УФСИН Людмила Ефимова и инженер отдела организации трудовой занятости осужденных Управления Айина Литвиненко. В актовом зале учреждения до личного состава были доведены правовые основы охраны труда и порядок проведения инструктажей по технике безопасности, требования к ведению документации по учету выдачи средств индивидуальной защиты, порядок проведения специальной оценки условий труда. Затем сотрудники изучили вопросы организации работы производственных участков различного профиля, порядок учета, хранения и выдачи рабочего инструментария на объектах размещения, а также рассмотрели передовой опыт отдельных территориальных органов уголовно-исполнительной системы по данным направлениям работы.

В заключительный день было предусмотрено посещение центра трудовой адаптации осужденных ИК-7, где участники мероприятия смогли ознакомиться с особенностями ведения производственно-хозяйственной деятельности учреждения. В целях изучения технологического процесса сотрудники побывали на объектах по изготовлению пиломатериалов, строительных блоков, швейных и сувенирных изделий, а также на имеющейся свиноферме.

Завершились учебно-методические сборы принятием зачета по знанию уголовно-исполнительного законодательства, ведомственных нормативных документов и должностных инструкций.