В исправительной колонии обнаружили крупную партию наркотиков

Злоумышленники спрятали их внутрь сигарет.

В исправительной колонии № 3 п. Верхний Бестях пресечены попытки доставки осужденным наркотических веществ в крупном размере. В течение нескольких дней – 12 и 14 мая, злоумышленники предпринимали попытки доставить в ИК-3 наркотические средства гашиш и спайс, тайно скрытые в вещевых передачах для осужденных.

Благодаря имевшейся оперативной информации сотрудники исправительного учреждения совместно с полицейскими уголовного розыска смогли обнаружить и изъять запрещенные вещества, которые в обоих случаях были спрятаны одинаковым ухищренным способом – в пространстве между табаком и фильтрами сигарет.

12 мая был изъят гашиш. Его общий вес составил 2,041 гр. Во втором случае правонарушители попытались передать осужденным не только масло каннабиса, но и спайс. Общий вес растительного зелья составил 0,865 гр, а химического средства – 1,073 гр.

Как показала проведенная экспертиза, вес изъятых наркотических веществ соответствует крупному размеру. По данным фактам в отношении злоумышленников возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ.