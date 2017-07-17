В исправительной колонии № 8 прошел День открытых дверей

Уже традиционным в исправительных учреждениях стало проведение Дня открытых дверей для родных и близких осужденных. Такую возможность получают те, у кого нет никаких нареканий со стороны администрации учреждения.

Для людей, содержащихся в ИК-8 города Ленска — это еще одна возможность встретиться со своими родными и близкими, а пришедшие навестить осужденного имеют возможность своими глазами увидеть каковы условия их содержания.

Подобные мероприятия являются одной из наиболее эффективных форм воспитательной работы с осужденными. Увидеться с родными смогли только те лица, за которыми не числятся нарушения. Организация таких встреч с родными и близкими способствует как снижению психологической напряженности, так и формированию законопослушного поведения. Для осужденных – это помощь в восстановлении и сохранении социально полезных связей с родственниками.

Для родственников осужденных провели экскурсию по социальным объектам исправительного учреждения, после чего традиционно в зале столовой для всех присутствующих было организовано чаепитие.