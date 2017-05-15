В исправительной колонии №7 прошла православная служба

Помощник начальника Управления по работе с верующими, протоиерей Русской православной церкви города Якутска отец Михаил провел православное богослужение в для осужденных, содержащихся в исправительной колонии № 7.

Храм-часовня в честь Святителя Николая Архиепископа Мирликийского Чудотворца была построена на территории учреждения в 2001 году и освящена 12 мая того же года Архиепископом Якутским и Ленским Германом.

Осужденные, православной общины колонии, посетившие богослужение, смогли не только произнести молитву и зажечь свечу во здравие и благополучие, но и причаститься и исповедоваться. Очень часто люди, находящихся в изоляции от общества, приобретая веру в Бога, изъявляют желание твердо встать на путь исправления. Через веру они ищут в себе силы смириться с приговором и достойно провести годы заключения, а так же поменяться в лучшую сторону.

Осужденные сердечно поблагодарили священнослужителя за проведенное мероприятие и возможность совершить таинство Покаяния, после чего помощник начальника Управления по работе с верующими отец Михаил обратился к молящимся заключенным со словом наставления, призвав всех страждущих к покаянию и исправлению не только пред людьми, но и перед Всевышним, пожелав им терпения, крепкой веры, а также смирения.