В Иркутске пройдет выставка якутского художника Михаила Старостина

Выставка графических работ признанного якутского художника Михаила Старостина «Север на бумаге» пройдет в Иркутске в галерее Виктора Бронштейна с 15 декабря по 3 февраля.

В экспозиции представлены графические работы мастера, выполненные на бумаге в смешанных техниках: акрил, пастель, темпера, акварель, офорт. Михаил Старостин признается, что графика ему особенно дорога, потому что он чувствует бумагу лучше, чем холст.

Всего в экспозиции 35 работ. В каждом произведении – особое видение мира. Оно построено на легендах, эпосе, традициях. Суровый мир севера в работах Михаила Старостина становится уютным домом для всех обитателей.

Это вторая выставка художника в Иркутске. В 2016 году в галерее прошла его персональная выставка «Лето снега», сообщили ЯСИА в пресс-службе галереи Виктора Бронштейна.