В Институте космофизики прошел Единый информационный день

21 февраля во всех округах и пригородах Якутска состоялся Единый информационный день с участием сотрудников Окружной администрации, депутатов Якутской городской Думы, руководителей и специалистов структурных подразделений.

Рабочая группа под руководством советника главы города Якутска по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Натальи Деминой встретилась с коллективом Института космофизических исследований и аэрономии им. Ю.Г. Шафера СО РАН.

Наталья Анатольевна осветила основные направления работы Окружной администрации города Якутска, проинформировала о реализации нового этапа национальной, приоритетной программы «Формирование комфортной городской среды», в рамках которой планируется благоустройство общественных пространств.

«Если в прошлом году проведены работы по комплексному благоустройству дворовых территорий и общественных пространств, то нынче за счет федеральных средств планируется благоустройство общественных пространств. Дворовые территории благоустроят за счет муниципальных средств», — пояснила Наталья Демина.

В реализации нового этапа федеральной программы горожане с 9 января по 9 февраля 2018 года принимали активное участие в сборе предложений по благоустройству общественных пространств. В течение месяца горожане внесли более 35 тысяч предложений по благоустройству 116 общественных пространств. Из них общественная комиссия для рейтингового голосования отобрало восемь общественных пространств: площадь «Ворота Якутска», Бульвар учителя, Сквер труженикам тыла, благоустройство озера Сайсары, открытие улицы Кирова с благоустройством прилегающей территории, роллерная зона в с. Хатассы, Сквер молодежи, Сквер землеустроителей.

«Из восьми проектов горожане выберут общественные пространства, которые, по их мнению, необходимо благоустроить до конца 2018 года. Рейтинговое голосование пройдет 18 марта, то есть горожане, участвуя в выборах Президента РФ на своих избирательных участках, смогут также проголосовать за то или иное общественное пространство. В рейтинговом голосовании также могут принять участие и дети в возрасте от 14 лет», — отметила Наталья Анатольевна.

Сотрудники Института имели возможность задать специалистам муниципальной власти интересующие вопросы.

Младший научный сотрудник Анастасия Аммосова подняла вопрос строительства нового здания СОШ №29. Был дан ответ, что, согласно утвержденному плану Окружной администрации города Якутска, строительство нового здания школы запланировано в 2021 году.

Также она озвучила проблемный вопрос, связанный с записью ребенка на прием к лору в детское отделение городской поликлиники №1. «У моего ребенка был отит, в экстренном порядке необходимо было попасть на прием к лору, но по записи талоны выдавались за две недели вперед, а в порядке живой очереди попасть на прием невозможно, так как пациенты с талонами не пропускают», — отметила она.

Первый заместитель начальника Управления здравоохранения города Якутска Константин Аредаков отметил, что такая проблема, в связи с ростом плотности населения, возникает довольно часто, также он сказал, что при экстренных случаях врачи-специалисты не должны отказывать в приеме пациентов.

Заместитель директора Института по общим вопросам Михаил Иванов внес предложение в адрес Управления Октябрьского округа обозначить границы прилегающей территории, чтобы весной не возникал вопрос с очисткой наледи и вывозом снега.