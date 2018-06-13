14 июня в Ил Тумэне состоятся публичные слушания

14 июня 2018 года в 10 часов в малом зале № 330 здания парламента республики состоятся публичные слушания по проекту закона Республики Саха (Якутия) «Об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия) за 2017 год».

Соответствующее распоряжение о проведении публичных слушаний было подписано спикером якутского парламента Александром Жирковым 5 июня 2018 года.

Публичные слушания пройдут в форме расширенного заседания постоянного комитета Ил Тумэна по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации. В ходе мероприятия планируется заслушать информацию министра экономики республики Дениса Белозерова и министра финансов региона Валерия Жондорова.

Ответственным за организацию публичных слушаний назначен постоянный комитет парламента республики по бюджету, финансам, налоговой и ценовой политике, вопросам собственности и приватизации под председательством Юрия Николаева.

Напоминаем, согласно статье 46 Регламента Государственного Собрания (Ил Тумэн), публичные слушания проводятся в целях информирования жителей республики о фактах и мнениях, существующих по обсуждаемой проблеме, осуществления связи и диалога с общественностью республики, выявления общественного мнения. Публичные слушания проводятся, в том числе по проектам региональных законов об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Республики Саха (Якутия). С материалами законопроекта можно познакомиться здесь.

Приглашаем общественность принять активное участие на публичных слушаниях об утверждении отчета об исполнении государственного бюджета Якутии за 2017 год. Об участии в мероприятии просим предварительно сообщить по телефону профильного комитета парламента республики 8 (4112) 43-53-11.