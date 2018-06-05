В Ил Тумэне прошли парламентские слушания о влиянии климатических изменений на жизнь северных народов

В Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) 4 июня 2018 года состоялись парламентские слушания на тему «Влияние изменения климата на ведение традиционного образа жизни и традиционной хозяйственной деятельности в местах компактного проживания коренных малочисленных народов Севера».

Мероприятие прошло под руководством первого заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолия Добрянцева, заместителя Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктора Губарева и председателя постоянного комитета по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елены Голомаревой.

Были представлены доклады заведующего сектором арктических исследований Института гуманитарных исследований, доктора исторических наук Сарданы Бояковой, и.о. директора Института биологических проблем криолитозоны СО РАН, доктора биологических наук Иннокентия Охлопкова, директора по научной работе института, доктора биологических наук Романа Десяткина. С видеобращением к участникам парламентских слушаний обратились глава Нижнеколымского района Иван Суздалов и оленеводы Халарчинской тундры.



В информационных материалах прозвучали выводы о возможных изменениях климата и их влиянии на уклад жизни коренных малочисленных народов Севера, основанные на многолетних наблюдениях. Был отмечен огромный масштаб таяния подземных льдов и необратимость процессов, происходящих сегодня в северной природе: перемещение границ природных зон, изменение рельефа земной поверхности, изменение ареала расселения и миграции промысловых животных, промысловой рыбы, увеличение инфицированности животных, паводки и многое другое.



Были представлены итоги исследований комплексной научной экспедиции «Алазея-2008», организованной для изучения большого притока талой воды, случившегося вследствие таяния мерзлоты и обильных осадков, и в результате которого в 2007 году были подтоплены стоящие на берегу Алазеи поселки Сватай, Аргахтах и Андрюшкино. Причем, вода так практически и не отступила, уровень ее лишь снизился на несколько сантиметров. В группу вошли специалисты гидрометеослужбы, институтов мерзлотоведения и горного дела Севера. К сожалению, после данной экспедиции, в связи с отсутствием финансирования научные исследования на северных территориях больше не проводились.



После докладов народные депутаты задали уточняющие вопросы и выслушали в формате выступлений и свободного микрофона участников парламентских слушаний, которые непосредственно занимаются вопросами северных и арктических районов республики, являются представителями коренных малочисленных народов Севера. Так, свои предложения внесли вице-президент Ассоциации коренных малочисленных народов Севера Якутии Вячеслав Шадрин, глава крестьянского хозяйства «Саьар5а» с. Казачье Усть-Янского района Марина Куличкина, представители землячества Усть-Янского района и многие другие, в том числе и представители науки.



Были подняты вопросы чистой питьевой воды, создания ветеринарной службы, возобновления деятельности метеостанций, сокращенных в постсоветские годы, проведения дноуглубительных и берегоукрепительных работ на северных реках, создания резервных источников финансирования, продуктового и горюче-смазочного запаса, а также улучшения средств сявзи и других необходимых источников жизнеобеспечения в случае природных катаклизмов.

Кроме того, поступили предложения создать систему оценки климатических изменений в регионе, включая этнологический мониторинг с участием представителей коренных малочисленных народов, ведущих традиционный образ жизни, разработать профилактические программы по защите населения, необходимые для минимизации неблагоприятных последствий изменения климата, разработать меры по распространению знаний среди населения о влиянии глобальных изменений климата и достижению социального партнерства в решении этих проблем и ряд других.



Участники парламентских слушаний также указали на необходимость проведения и расширения фундаментальных и прикладных научных исследований по влиянию глобальных климатических изменений на здоровье и образ жизни населения, в том числе поступило предложение о подготовке «Климатической доктрины Республики Саха (Якутия)» и разработке «Стратегии развития адаптационных мероприятий по изменению климата» с предусмотрением финансирования из республиканского бюджета.

Все предложения, прозвучавшие на встрече, будут включены в решение парламентских слушаний.