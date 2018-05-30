В Ил Тумэне обсудили развитие образования Якутии

В парламенте республики 30 мая 2018 года состоялся правительственный час на тему «О ходе выполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» за 2017 год».

Заседание провела председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина ГРИГОРЬЕВА.

В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир ЕГОРОВ, народные депутаты Елена ГОЛОМАРЕВА, Василий МЕСТНИКОВ, Марфа ФИЛИППОВА, Константин БОРИСОВ, Иван ШАМАЕВ, Жанна ЕГОРОВА, Леонид ВЛАДИМИРОВ, Дмитрий СЕМЕНОВ, Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, Александр СУСОЕВ, Алексей ФИЛИППОВ, Владимир АТАМАНЧЕНКО, старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления Егор НЕУСТРОЕВ, руководители и ответственные сотрудники профильных министерств и ведомств республики.

Система образования Республики Саха (Якутия) — неотъемлемая часть образовательного пространства Российской Федерации, поэтому стратегия и направления ее развития определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в контексте стратегии перехода экономики России на инновационную социально ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования, особым образом реализующимися в условиях Республики Саха (Якутия).

Председатель профильного комитета Антонина Григорьева отметила, что образование корень слова образ. Образ уютного детского сада, образ современной школы, образ мудрого, доброго учителя, образ детства. «Чтобы это образ был ярким, современным и интересным мы не имеем право останавливаться, должны сформировать новые точки роста и двигаться вперед», — сказала Антонина Афанасьевна.

С основным докладом выступил министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров. Он сообщил, что целью государственной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Республики Саха (Якутия); поддержка, сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия).

Министр отметил что, в 2017 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 31 268,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 198,9 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 30 901,5 млн рублей, внебюджетных источников –167,8 млн рублей.

По словам докладчика, в целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2017 год, выполнены. Из 49 показателей не выполнены 4 (8,2% от общего количества). По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 82,5 балла).

Заслушав информацию министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимира Егорова, народные депутаты задали уточняющие вопросы. Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева поблагодарила Министерство образования и науки за инновационные проекты, которые нашли отражение и внимание на международном, всероссийском уровне по вопросам кочевой школы, учителей Арктики, языка коренных малочисленных народов. Она отметила, что в этом году впервые проведено съезд коренных малочисленных народов Севера и спросила о работе дивизионной, гарнизонной школы поселка Тикси Булунского улуса. Министр образования и науки ответил, что он имел беседу с главой улуса по данному вопросу. Председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Марфа Филиппова, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам местного самоуправления Василий Местников, народные депутаты Константин Борисов, Иван Шамаев, Жанна Егорова, Леонид Владимиров, Иннокентий Васильев, Александр Сусоев задали ряд вопросов, касающихся о школьной медицине, о штатном расписании, о противопожарной безопасности, о летнем отдыхе школьников, об очереди в детский сад, о студенческих строительных отрядах, об учебе детей с ограниченными возможностями здоровья, о выполнении работы основных целевых индикаторов.

Подводя итоги правительственного часа, Антонина Григорьева отметила, что Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) проводится целенаправленная работа по выполнению государственной программы в части образования. «Нам хочется пожелать Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), чтобы они еще активно поддерживали наши образовательные организации, а также вносили свои предложения по законопроектной деятельности в адрес Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Только в тесном содружестве мы сможем добиться необходимого результата в деятельности образования нашей республики», — подытожила председатель профильного комитета.