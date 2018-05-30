АФИША КАРТА ЯКУТСКА 2GIS Билеты онлайн ГОД ЭКОЛОГИИ
ПОГОДА
9
Ясно
КУРС ВАЛЮТ
Курсы валют
Курс ЦБ
$  62.59
 72.52
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
30.05.2018, 22:16
Общество
Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)
30.05.2018, 22:08
Культура & Образование
В Ил Тумэне обсудили развитие образования Якутии
30.05.2018, 22:04
Политика
Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики
30.05.2018, 21:58
Политика
Перенесено расширенное заседание Совета Ил Тумэна
30.05.2018, 21:32
Культура & Образование
Завершился первый день лесопромышленного форума Якутии
30.05.2018, 21:15
Республика
Паводок–2018: на реке Лена ледоход продвинулся на 160 км
30.05.2018, 18:19
Политика
Эксклюзив
Первая командировка врио главы республики
30.05.2018, 18:16
Политика
Эксклюзив
Первый указ врио главы Якутии
30.05.2018, 18:10
Экономика
31 мая предстоят временные ограничения электроснабжения
30.05.2018, 18:07
Политика
Эксклюзив
О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова
30.05.2018, 18:00
Культура & Образование
Выпускники школ Якутии улучшили показатели сдачи ЕГЭ
30.05.2018, 17:55
Политика
Эксклюзив
Кого Айсен Николаев видит мэром Якутска?
30.05.2018, 17:50
Происшествия
Заключенный обманул жителей Якутии на 1 миллион рублей
30.05.2018, 17:49
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев обещал точечные кадровые изменения в правительстве
30.05.2018, 17:40
Столица
Автобусный маршрут № 124 переходит на летнее расписание
30.05.2018, 17:30
Культура & Образование
Фотофакт
Ольга Подлужная просит поддержать ее на голосовании британского шоу талантов
30.05.2018, 17:20
Культура & Образование
31 мая на площади Ленина пройдет концерт для сбора средств пострадавшим от паводка
30.05.2018, 17:10
Республика
Ущерб от паводка в Якутии превысил один миллиард рублей
30.05.2018, 17:00
Экономика
Эксклюзив
Якутские компании вошли в число лауреатов российской премии в предпринимательстве
30.05.2018, 16:50
Спорт
В Якутске состоится турнир по волейболу памяти Иосифа Николаева 
30.05.2018, 16:40
Республика
Вода из Колымы дошла до центральных улиц Зырянки
30.05.2018, 16:30
Спорт
Александр Чепиков взял серебро Кубка мира
30.05.2018, 16:20
Происшествия
«Нечистая вода»: В Якутске из-за антисанитарии закрыли цех по розливу воды
30.05.2018, 16:10
Спорт
В Якутске пройдет экологический велопробег
30.05.2018, 16:00
Столица
1 июня детей и родителей ждет праздник на площади Орджоникидзе
30.05.2018, 15:50
Желток
Эксклюзив
Знаменитая певица госпитализирована
30.05.2018, 15:40
Происшествия
Прокуратура уличила минспорта Якутии в нарушениях закона
30.05.2018, 15:30
Культура & Образование
Афиша
Анонс
5 и 7 июня состоятся Гала-концерты с участием более 100 музыкантов — выпускников ВШМ
30.05.2018, 15:20
Экология
Минприроды: Ущерб от паводка в колымских районах будет подсчитан после спада воды
30.05.2018, 15:16
Политика
Резонанс
Николай Местников прокомментировал назначение Айсена Николаева
30.05.2018, 15:10
Культура & Образование
В Театре юного зрителя — премьера мюзикла «Кот в сапогах»
30.05.2018, 15:00
Общество
В Якутии стартует телерадиомарафон в помощь пострадавшим от паводка
30.05.2018, 14:55
Желток
Эксклюзив
Якутяне сравнивают новую первую леди с Меланией Трамп
30.05.2018, 14:50
Происшествия
Из-за лесных пожаров в двух районах Якутии введен режим ЧС
30.05.2018, 14:40
Республика
Айсен Николаев встретился с главой ПАО «РусГидро» Николаем Шульгиновым
30.05.2018, 14:30
Происшествия
В Усть-Янском районе вынесен приговор в отношении бывшего главы Силянняхского наслега
30.05.2018, 14:20
Спорт
Продолжается Спартакиада ЖДЯ: Кто сильнейший?
30.05.2018, 14:10
Политика
Врио главы Якутии официально представят 31 мая в Зале Республики
30.05.2018, 14:00
Красота & Здоровье
Интервью
Тамара Васильева: Хороший анестезиолог — это человек решительный и … добрый
30.05.2018, 13:45
Происшествия
233 гектара леса объяты пламенем в Якутии
30.05.2018, 13:30
Красота & Здоровье
10 главных модных трендов лета 2018
30.05.2018, 13:15
Спорт
В Якутске пройдет турнир по скоростной сборке кубика Рубика
30.05.2018, 13:00
Происшествия
Житель Якутска оплатил покупки найденной банковской картой
30.05.2018, 12:57
Политика
Эксклюзив
Александр Подголов о назначении врио главы Якутии: Владимир Путин сделал правильный шаг
30.05.2018, 12:50
Экология
В республике проходит экологическая акция «Чистый берег»
30.05.2018, 12:43
Политика
Утверждена повестка ХХХVII пленарного заседания Ил Тумэна
30.05.2018, 12:40
Общество
Глава Чурапчинского улуса награжден орденом «Полярная звезда»
30.05.2018, 12:32
Политика
Эксклюзив
Владимир Федоров не оставляет свои претензии на Якутск
30.05.2018, 12:30
Финансы
РСХБ – партнер Петербургского международного экономического форума
30.05.2018, 12:29
Происшествия
Фотофакт
В Верхнеколымске подтоплены все социально-важные объекты
30.05.2018, 12:21
Политика
Эксклюзив
Эрнст Березкин заявил об участии в выборах главы республики
30.05.2018, 12:20
Общество
Егор Борисов наградил якутян
30.05.2018, 12:10
Спорт
В Польше внезапно умер чемпион Украины по мас-реслингу
30.05.2018, 12:00
Происшествия
Алкоголь ежегодно убивает около 300 якутян
30.05.2018, 11:57
Политика
Фотофакт
Федот Тумусов в новом кабинете Айсена Николаева
30.05.2018, 11:50
Политика
Эксклюзив
Алиш Мамедов: Айсен Николаев любит свой народ
30.05.2018, 11:45
Желток
Эксклюзив
Якутского предпринимателя поздравляют с приобретением дома в Калифорнии
30.05.2018, 11:40
Культура & Образование
Минобрнауки Якутии: Ситуация по ЕГЭ находится под контролем
30.05.2018, 11:30
Происшествия
Росгвардейцы помогли вернуть угнанную машину хозяину
30.05.2018, 11:25
Желток
Эксклюзив
Алевтина Эверстова хотела отказать Айсену Бурерожденному!
30.05.2018, 11:20
Экономика
Айсен Николаев пообещал не продавать долю в АЛРОСА
30.05.2018, 11:10
Культура & Образование
Анонс
Национальный театр танца приглашает на спектакль «На краю Ойкумены»
30.05.2018, 11:00
Столица
Айсен Николаев официально сложил полномочия главы Якутска
30.05.2018, 10:50
Происшествия
В Мирном подросток подозревается в краже
30.05.2018, 10:50
Политика
Эксклюзив
Айсен Николаев: Рассчитываю, что управлять городом будет человек из нашей команды…
30.05.2018, 10:40
Происшествия
МЧС: В ближайшие сутки уровень воды у Зырянки повысится
30.05.2018, 10:30
Политика
Депутаты гордумы приняли отставку Айсена Николаева с поста мэра Якутска
30.05.2018, 10:20
Происшествия
Бомжи украли одеяло и телевизор
30.05.2018, 10:19
Происшествия
Эксклюзив
Хищения в ФКП «Аэропорты Севера»: затихшее громкое дело
30.05.2018, 10:10
Общество
В Якутии стартует телерадиомарафон в помощь пострадавшим от паводка
30.05.2018, 10:00
Республика
За сутки ледоход на Лене продвинулся на 145 км
30.05.2018, 10:00
Общество
Позитив
Большая победа маленького города
Архив новостей
Культура & Образование
30 мая 2018, 22:08
418

В Ил Тумэне обсудили развитие образования Якутии

В парламенте республики 30 мая 2018 года состоялся правительственный час на тему «О ходе выполнения государственной программы Республики Саха (Якутия) «Развитие образования Республики Саха (Якутия) на 2012-2019 годы» за 2017 год».

Заседание провела председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) по науке, образованию, культуре, средствам массовой информации и делам общественных организаций Антонина ГРИГОРЬЕВА.
В мероприятии приняли участие заместитель председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Алексей ДЬЯЧКОВСКИЙ, министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир ЕГОРОВ, народные депутаты Елена ГОЛОМАРЕВА, Василий МЕСТНИКОВ, Марфа ФИЛИППОВА, Константин БОРИСОВ, Иван ШАМАЕВ, Жанна ЕГОРОВА, Леонид ВЛАДИМИРОВ, Дмитрий СЕМЕНОВ, Иннокентий ВАСИЛЬЕВ, Александр СУСОЕВ, Алексей ФИЛИППОВ, Владимир АТАМАНЧЕНКО, старший помощник прокурора Республики Саха (Якутия) по взаимодействию с представительными (законодательными) и исполнительными органами республики, органами местного самоуправления Егор НЕУСТРОЕВ, руководители и ответственные сотрудники профильных министерств и ведомств республики.
Система образования Республики Саха (Якутия) — неотъемлемая часть образовательного пространства Российской Федерации, поэтому стратегия и направления ее развития определяются, с одной стороны, задачами социально-экономического развития Республики Саха (Якутия) в контексте стратегии перехода экономики России на инновационную социально ориентированную модель развития, с другой стороны, стратегическими ориентирами государственной политики в области образования, особым образом реализующимися в условиях Республики Саха (Якутия).

Председатель профильного комитета Антонина Григорьева отметила, что образование корень слова образ. Образ уютного детского сада, образ современной школы, образ мудрого, доброго учителя, образ детства. «Чтобы это образ был ярким, современным и интересным мы не имеем право останавливаться, должны сформировать новые точки роста и двигаться вперед», — сказала Антонина Афанасьевна.

С основным докладом выступил министр образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимир Егоров. Он сообщил, что целью государственной программы является обеспечение доступности качественного образования, соответствующего требованиям инновационного социально ориентированного развития Республики Саха (Якутия); поддержка, сохранение, изучение и развитие государственных и официальных языков в Республике Саха (Якутия).

Министр отметил что, в 2017 году на реализацию программы в целом было предусмотрено 31 268,2 млн рублей, в том числе из федерального бюджета – 198,9 млн рублей, государственного бюджета Республики Саха (Якутия) – 30 901,5 млн рублей, внебюджетных источников –167,8 млн рублей.

По словам докладчика, в целом по программе целевые индикаторы эффективности, намеченные на 2017 год, выполнены. Из 49 показателей не выполнены 4 (8,2% от общего количества). По итогам проведенной оценки эффективности за 2017 год программа признана эффективной (получено 82,5 балла).

Заслушав информацию министра образования и науки Республики Саха (Якутия) Владимира Егорова, народные депутаты задали уточняющие вопросы. Председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам коренных малочисленных народов Севера и делам Арктики Елена Голомарева поблагодарила Министерство образования и науки за инновационные проекты, которые нашли отражение и внимание на международном, всероссийском уровне по вопросам кочевой школы, учителей Арктики, языка коренных малочисленных народов. Она отметила, что в этом году впервые проведено съезд коренных малочисленных народов Севера и спросила о работе дивизионной, гарнизонной школы поселка Тикси Булунского улуса. Министр образования и науки ответил, что он имел беседу с главой улуса по данному вопросу. Председатель мандатной и регламентной комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Марфа Филиппова, председатель постоянного комитета Государственного Собрания (Ил Тумэн) по вопросам местного самоуправления Василий Местников, народные депутаты Константин Борисов, Иван Шамаев, Жанна Егорова, Леонид Владимиров, Иннокентий Васильев, Александр Сусоев задали ряд вопросов, касающихся о школьной медицине, о штатном расписании, о противопожарной безопасности, о летнем отдыхе школьников, об очереди в детский сад, о студенческих строительных отрядах, об учебе детей с ограниченными возможностями здоровья, о выполнении работы основных целевых индикаторов.

Подводя итоги правительственного часа, Антонина Григорьева отметила, что Министерством образования и науки Республики Саха (Якутия) проводится целенаправленная работа по выполнению государственной программы в части образования. «Нам хочется пожелать Министерству образования и науки Республики Саха (Якутия), чтобы они еще активно поддерживали наши образовательные организации, а также вносили свои предложения по законопроектной деятельности в адрес Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия). Только в тесном содружестве мы сможем добиться необходимого результата в деятельности образования нашей республики», — подытожила председатель профильного комитета.

comments powered by HyperComments
Источник: Пресс-служба Ил Тумэна
Если вы стали очевидцем интересного события или происшествия, присылайте фото и видео на Whatsapp +7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору.
Спасибо!
Система Orphus
ТОП НОВОСТИ
26.05.2018, 21:41
Столица
Резонанс
В Якутске ликвидируют последствия разлива нефтепродуктов
27.05.2018, 8:08
Общество
Молодая исследовательница вернула имена сунтарского купца, лидера повстанцев и красного командира
26.05.2018, 9:14
Республика
«Справедливая Россия» — Проблемы прикованных к кровати больных пациентов
30.05.2018, 9:30
Политика
Эксклюзив
Евгения Михайлова о назначении Айсена Николаева: Опыт у него достаточный
26.05.2018, 19:01
Происшествия
Колыма подтопила взлетно-посадочные полосы аэропортов Зырянки и Среднеколымска
26.05.2018, 19:21
Общество
Резонанс
В Якутске прошел митинг сборщиков бивней мамонта
26.05.2018, 0:22
Столица
Александр Подголов посадил фамильное дерево
24.05.2018, 8:33
Происшествия
Эксклюзив
Без эмоций о медиаскандале с Александром Борисовым
28.05.2018, 20:31
Политика
Эксклюзив
Экстра
Путин назначил врио главы Якутии Айсена Николаева
27.05.2018, 7:54
Культура & Образование
Душевный вечер поэта-якутянина прошел в Санкт- Петербурге
СОЦСЕТИ
ПОСЛЕДНИЕ МАТЕРИАЛЫ
Общество
30.05.2018

Общественность о назначении Айсена Николаева врио главы РС(Я)

Политика
30.05.2018

Айсен Николаев обсудил с Егором Борисовым вопросы развития республики

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

Первый указ врио главы Якутии

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

О дальнейшем трудоустройстве Егора Борисова

Эксклюзив
Политика
30.05.2018

Кого Айсен Николаев видит мэром Якутска?

Эксклюзив
Экономика
30.05.2018

Якутские компании вошли в число лауреатов российской премии в предпринимательстве

Резонанс
Политика
30.05.2018

Николай Местников прокомментировал назначение Айсена Николаева

Эксклюзив
Желток
30.05.2018

Якутяне сравнивают новую первую леди с Меланией Трамп