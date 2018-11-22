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Политика
22 ноября 2018, 2:42
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В Ил Тумэне обнаружилась неучтенная награда!

Третья сессия парламента началась с приятного, сообщила пресс-служба Ил Тумэна. Заслуженные награды были вручены народному депутату республики Феодосии ГАБЫШЕВОЙ и главному режиссеру Саха академического театра имени Ойунского Руслану ТАРАХОВСКОМУ.

По награде Феодосии Габышевой претензий нет. «Гражданская доблесть» — официальная награда республики, которая присуждается указом главы Якутии, согласно квотам министерств и ведомств.
А вот награда, врученная Руслану Тараховскому, вызвала у SakhaLife вопросы. При этом мы нисколько не ставим под сомнение заслуги главного режиссера Саха театра.
Читатель видит, что на фото Тараховский держит не только солидную папкус тиснением под золото, но и коробку с символикой республики. В пресс-релизе сообщается, что «от лица Госсобрания (Ил Тумэн) и от себя лично спикер парламента выразил огромную благодарность главному режиссеру Саха театра. Отличнику культуры Якутии Руслану Тараховскому в ходе пленарного заседания Ил Тумэна вручено благодарственное письмо председателя парламента».

Мы не поленились проштудировать список официальных наград Ил Тумэна.
Таковыми являются:
1. Почетная грамота Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), к ней положены золотые часы;
2. Благодарность Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн), к ней положен памятный знак из серебра 925 пробы;
3. Нагрудный знак «За вклад в развитие парламентаризма
в Республике Саха (Якутия)» из цинкового сплава под золото или под серебро, к нему положены значок и удостоверение;
4. Премия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) имени Афанасия Петровича Илларионова в области журналистики, к нему положены нагрудный знак, удостоверение и денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей;
5. Премия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) имени Владимира Петровича Ларионова для молодых ученых за работы в области науки и техники, к нему положены нагрудный знак из серебра с позолотой, удостоверение и денежное вознаграждение в 20 тысяч рублей;
6. Стипендия Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) имени Афанасия Петровича Илларионова, к нему положены удостоверение, подтверждающее это звание, и единовременное денежное вознаграждение в 10 тысяч рублей;
7. Почетные грамоты постоянных комитетов, комиссий Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия).

На этом все. Никакие благодарственные письма с прилагающимися к ним материальными ценностями в списке наград Ил Тумэна не упоминаются. Есть специальная наградная комиссия, которую возглавляет Виктор ГУБАРЕВ, вице-спикер парламента.

Стоит от метить, что благодарственные письма – расхожая цацка.

Владислав ДОЛЛОНОВ, главный редактор журнала «Полярная звезда» как-то пошутил в соцсети: «Любимым занятием туземцев было вручать друг другу грамоты и благодарственные письма в рамочках».

Действительно, в условиях, когда официальные государственные награды строго лимитированы, ни к чему не обязывающие благодарственные письма являются демократичным способом выразить моральное поощрение достойным людям, не протаскивая кандидатуры через наградные комиссии и квоты. Те же мунньахи, те же аплодисменты и те же положительные эмоции.
С другой стороны, госнаграды потому и систематизированы да лимитированы, что они тоже заметно подъедают бюджет. Медали и значки из драгметаллов, золотые или специально заказанные часы с символикой, да те же букеты из живых цветов в больших масштабах влетают бюджету в копеечку.
И вдруг обнаруживается, что Ил Тумэн публично вручает к благодарственному письму некую загадочную коробочку. Так что же в ней?

Но сначала мы засомневались. А вдруг коллеги из пресс-службы ошиблись, и это не благодарственное письмо, а официальная Благодарность спикера? Она занесена в реестр наград парламента, и к ней положен серебряный знак. На фото непонятно.
Связались с пресс-службой Ил Тумэна, и нам подтвердили, что все правильно, это именно благодарственное письмо, вместе с которым вручаются… часы. Не золотые, они только к Почетной грамоте положены, а стальные часы с символикой Ил Тумэна.
Перепроверили информацию у руководителя секретариата Ил Тумэна Константина ФЕДОРОВА. Потому что, раз человек со спикером даже в баню ходит, уж эти-то дела точно должен знать. И Федоров подтвердил, что это именно благодарственное письмо, которое вручается вместе с часами. Не золотыми, но тоже хорошими.

Таким образом выяснилось, что Ил Тумэн, видимо, давно уж, вручает еще одну награду, которая официально в реестр не вошла. Благодарственное письмо председателя нигде не упоминается, но по факту обходится налогоплательщикам как госнаграда, а может, и дороже. Регулярные закупки Госсобранием Якутии золотых и стальных часов стали притчей в языцех, об этом пишут и федеральные СМИ. На золотые часы тратятся миллионы рублей, на стальные – сотни тысяч.


Покопавшись в закупках, SakhaLife обнаружил, что в последний раз электронный аукцион по закупке наручных кварцевых часов с логотипом Ил Тумэн прошел 14 сентября 2018 года, то есть уже после выборов. Лот назван «приложением к Благодарственному письму Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)». Налогоплательщикам эти часы обошлись в 398 860,00 руб. На эти деньги куплено 35 мужских часов и 64 женские.

Благодарственное письмо как таковое – тоже не какая-то там дешевая полиграфия. Она тоже закупается через аукцион. В последний раз он состоялся в июле. Куплено 125 таких симпатичных папок за 62 500 бюджетных рублей.

А самое приятное, что руководство парламента может вручать благодарственные письма с часами любому, кто вдохновит их на этот шаг, ведь если это не госнаграда, то нет и регламента по ее «прохождению». Как удобно!

В общем, можно было бы не мелочиться, и позволить сильным мира сего делать такие приятные презенты. Но дефицит бюджета на миллиарды рублей обсуждается и принимается именно в этом здании, этими же парламентариями. А шестой созыв Ил Тумэна, не успев даже поработать, первым делом увеличивает свое содержание на миллионы рублей. Законодателям стоит вручать с помпой лишь легитимные награды, и не превращать благодарственные письма в таковые, или же оформить это надлежащим образом. Их везде приправляют разве что букетами. Народным избранникам стоит отказаться от излишеств, раз уж они не дрогнувшей рукой голосуют за секвестирование важнейших статей расхода в бюджете республики.

Примечательно, что на этой же третьей сессии парламент Якутии поручил Счетной палате проверить эффективность использования бюджетных средств. Другими, конечно.

Источник: София БУЛЧУКЕЙ, Сетевое издание SAKHALIFE.RU. Фото с сайта Ил Тумэна.
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