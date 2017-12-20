В Ил Тумэне началась работа XXXIII (очередного) пленарного заседания

20 декабря началась работа тридцать третьего (очередного) пленарного заседания Государственного Собрания (Ил Тумэн) пятого созыва под председательством Александра Жиркова. В проект повестки включено рассмотрение 44 вопросов.

По традиции в начале пленарного заседания внесены на рассмотрение кадровые вопросы. Депутаты обсудили кандидатуру Игоря Закирко на подтверждение полномочий народного депутата Республики Саха (Якутия). Следующим пунктом повестки является проект постановления Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «Об избрании на должность мирового судьи судебного участка № 25 Олекминского района Республики Саха (Якутия)».

В блоке бюджетных вопросов рассматриваются в первом чтении проект закона « О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); во втором чтении проекты законов: «О государственном бюджете Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «О бюджете Территориального фонда обязательного медицинского страхования Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)).

В режиме первого чтения депутаты примут решения по следующим законопроектам, внесенным Главой Республики Саха (Якутия): «О внесении изменений в статьи 2 и 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О гарантиях осуществления полномочий депутата, члена выборного органа местного самоуправления, выборного должностного лица местного самоуправления в Республике Саха (Якутия)» и статьи 4 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «О пенсии за выслугу лет лицам, замещавшим муниципальные должности и должности муниципальной службы в Республике Саха (Якутия)»; «О территориях Республики Саха (Якутия), в границах которых земельные участки не могут быть предоставлены в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»; «О максимальной цене на выполнение на территории Республики Саха (Якутия) работ по установлению на местности границ земельного участка, предоставленного гражданину в безвозмездное пользование в соответствии с Федеральным законом «Об особенностях предоставления гражданам земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности и расположенных на территориях субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».

На рассмотрение народных депутатов Правительство Республики Саха (Якутия) внесло в первом чтении проекты законов Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Земельный кодекс Республики Саха (Якутия)»; «О мерах социальной поддержки отдельных категорий граждан на оплату жилого помещения и коммунальных услуг»; «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Республики Саха (Якутия)».

В ходе ХХХIII (очередного) пленарного заседания будут рассмотрены в первом чтении следующие законопроекты, разработанные народными депутатами республики: «Об охране вечной мерзлоты в Республике Саха (Якутия) (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) В.М.Прокопьева, В.Ю.Федорова, О.В.Балабкиной, Ю.М.Николаева, А.Н.Атласовой, А.А.Григорьевой, С.С.Иванова, И.Д.Васильева, Ю.И.Григорьева, М.С.Габышева, И.И.Шамаева); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О социальном обслуживании граждан в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) О.В.Балабкиной, А.И.Корякина, А.А.Григорьевой, А.Н.Атласовой, Ж.Э.Егоровой); «О внесении изменения в статью 5 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке народных промыслов в Республике Саха (Якутия)» и статью 11 Закона Республики Саха (Якутия) «О культуре» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) А.А.Григорьевой, Ю.И.Григорьева, А.И.Корякина, Е.И.Михайловой, И.И.Шамаева); «О внесении изменений в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О государственной поддержке социально ориентированных некоммерческих организаций в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) О.В.Балабкиной, Л.Н.Владимирова, А.А.Григорьевой, Ю.И.Григорьева); «О внесении изменения в статью 74 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальных выборах в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Республики Саха (Якутия) О.В.Балабкиной, А.А.Ноговицына, Ю.Н.Садовникова, А.З.Мамедова, Ю.П.Баишева, К.А.Борисова, А.И.Корякина, И.Ю.Никитина, А.А.Кошукова, Д.А.Семенова, С.С.Павлова).

Народные депутаты обсудят проекты законов о полном запрете розничной продажи алкогольной продукции на территориях села Кыйы муниципального образования «Тыарасинский наслег» Таттинского улуса; села Быракан муниципального образования «Быраканский наслег» Верхневилюйского улуса; села Энгольжа муниципального образования «Мархинский наслег» Нюрбинского улуса; села Харбала 2-я муниципального образования «Болтогинский наслег» Чурапчинского улуса, села Едей муниципального образования «Едейский наслег» Нюрбинского района; сел Боробул и Даккы муниципального образования «Жохсогонский наслег» Таттинского улуса.

В режиме второго чтения будут рассмотрены следующие проекты законов: «О внесении изменения в статью 10.2 Кодекса Республики Саха (Якутия) об административных правонарушениях» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменения в статью 4 Закона Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И. Еремеева, Ю.П. Баишева, В.М. Прокопьева, Г.П.Парахина); «О представителях общественности в квалификационной коллегии судей Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.И.Еремеева, Ю.П.Баишева, В.М.Прокопьева, Г.П.Парахина); «О внесении изменения в Закон Республики Саха (Якутия) «О государственной гражданской службе Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов Г.Н.Алексеева, Ю.И.Григорьева, С.А.Ларионова, И.К.Макарова, Д.А.Семенова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О статусе народного депутата Республики Саха (Якутия)» и Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке подачи уведомления о проведении публичного мероприятия (собрания, митинга, демонстрации, шествия, пикетирования) на территории Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов О.В.Балабкиной, М.С.Филипповой, А.А.Ноговицына, Ю.Н.Садовникова, И.И.Шамаева); «О местном самоуправлении в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Главы Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в статью 24.1 Закона Республики Саха (Якутия) «О муниципальной службе в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов О.В.Балабкиной, В.А.Местникова); «О промышленной политике в Республике Саха (Якутия)» (законодательная инициатива народных депутатов А.Н.Атласовой, О.В.Балабкиной, Е.Х.Голомаревой, А.А.Добрянцева, С.С.Иванова, С.А.Ларионова, В.А.Местникова, А.А.Ноговицына, Ю.М.Николаева, П.П.Пинигина, В.М.Прокопьева, А.С.Уарова, В.Н.Федорова); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О градостроительной политике в Республике Саха (Якутия)» и статью 1 Закона Республики Саха (Якутия) «О закреплении за сельскими поселениями Республики Саха (Якутия) вопросов местного значения» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране и использовании генофонда якутского скота» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «О порядке содержания собак, кошек, экзотических животных и об ответственности их владельцев» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в Закон Республики Саха (Якутия) «Об охране окружающей среды Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)); «О внесении изменений в статьи 5 и 7 Закона Республики Саха (Якутия) «Об этнологической экспертизе в местах традиционного проживания и традиционной хозяйственной деятельности коренных малочисленных народов Севера Республики Саха (Якутия)» (законодательная инициатива Правительства Республики Саха (Якутия)).

Также на пленарном заседании планируется обсудить и принять решения по проектам постановлений Государственного Собрания (Ил Тумэн): «О прогнозном плане (программе) приватизации государственного имущества Республики Саха (Якутия) на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов»; «О смете расходов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на 2018 год»; «О рекомендациях парламентских слушаний на тему «О проблемах защиты прав предпринимателей в Республике Саха (Якутия)»; «О внесении изменений в Положение о Молодежном парламенте при Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; «О примерной программе деятельности Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) на весеннюю сессию 2018 года»; «О внесении изменений в Регламент Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия)»; «Об изменениях в составах некоторых постоянных комитетов Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) и о внесении изменений в постановление Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) «О составах постоянных комитетов и комиссии Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) пятого созыва»; О прогнозе по налоговым платежам и неналоговым доходам, поступающим в государственный бюджет Республики Саха (Якутия) от АК «АЛРОСА» (ПАО), и о состоянии промышленной безопасности на руднике «Мир».

Пленарное заседание завершится рассмотрением проектов федеральных законов, законодательных инициатив и обращений законодательных (представительных) органов государственной власти субъектов Российской Федерации.