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20 января 2018, 15:45
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В Ил Тумэне депутаты отметили юбилей

19 января 2018 года в Государственном Собрании (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) состоялось торжественное заседание, посвященное 70-летию народного депутата Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, народного депутата Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) II созыва Ивана Ивановича Горохова. Мероприятие провел спикер парламента Якутии Александр Жирков.

Поздравить заслуженного работника народного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного работника транспорта России, дорожного хозяйства Республики Саха (Якутия), почетного гражданина Верхоянского, Хангаласского, Абыйского, Вилюйского улусов Ивана Ивановича с супругой Светланой Еремеевной собрались Председатель Конституционного суда Республики Саха (Якутия), президент ассоциации «Сахаада-спорт» Александр Ким-Кимэн, первый заместитель Председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Анатолий Добрянцев, заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев, депутаты Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва и Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия), главы Верхоянского, Хангаласского, Вилюйского, Абыйского, Момского, Оймяконского, Эвено-Бытантайского улусов и районов, руководство администрации городского округа «город Якутск»,  родные, друзья, одноклассники, однокурсники и земляки.

Открывая торжественное мероприятие, спикер парламента Александр Жирков рассказал о юности Ивана Ивановича, о его восхождении на пьедестал спорта. Спикер отметил, что имя Ивана Ивановича Горохова со школьных лет гремит по всей республике. «Он человек с выдающимися физическими, духовными, умственными данными. Мы знакомы достаточно давно и находимся в приятельских отношениях, которыми я дорожу», — сказал спикер парламента.

Александр Жирков рассказал участникам мероприятия, что Ваня Горохов в 1963 году, будучи семиклассником, стал четырехкратным чемпионом Всесоюзного пионерского лагеря «Артек». Он обратил внимание участников на то, что Иван Иванович, соревнуясь в «Артеке» с одаренными детьми своего поколения в буквальном смысле босиком, стал чемпионом по четырем видам спорта – это было большой гордостью для школы, которая добилась для него путевки и гордость для земляков, которые подготовили его.

Председатель Ил Тумэна подчеркнул, что юный Ваня Горохов, тем самым заявил о себе на всю республику, притом он достиг высокой планки, которую сложно удержать, но он до сих пор удерживает ее.

Как сказал Александр ЖирковИван Горохов стал легендой якутского спорта, играючи побил республиканские рекорды по легкой атлетике, добавлял в своем весе несколько килограмм и побеждал именитых богатырей того времени.

Иван Иванович был лидером своего поколения, не только в спорте, но и по всем направлениям своей деятельности, по которому он работал. Это человек, на которого его современники смотрят с восхищением, с любовью, с надеждой.

Спикер парламента также рассказал о том, как юбиляр свозил, в то время будущую супругу Светлану Еремеевну в родное Верхоянье, о котором он прочитал в ее воспоминаниях. «Иван Иванович со Светланой Еремеевной, оказывается, познакомились в студенческих годах. Потом он ее повез в родное Верхоянье, где они в субботу переправились через реку Яну на моторной лодке, а в воскресенье река уже замерзла, и поэтому обратно они вернулись на мотоцикле. И вот Светлана Еремеевна в своих воспоминаниях пишет, что она прижалась к широкой спине Вани Горохова. За мотоциклом лед проваливался, вода бурлила, а Иван ехал вперед, лавируя между проталинами и, все-таки, они благополучно миновали реку Верхоянья», — сказал Александр Жирков и подчеркнул, что с тех молодых лет Иван Иванович уверенно и надежно ведет свою семью вперед. Спикер также добавил: «Такой вот он семьянин — отец очень большого, дружного коллектива под названием семья Гороховых».

Председатель Ил Тумэна отметил, что во всех отраслях, где работал Иван Горохов, он становился почетным уважаемым работником, за ним всегда тянется шлейф надежности, большого человеческого обаяния и до сих пор неисчерпанного таланта и возможностей. Спикер парламента также указал на его отличное чувство пера, владения стилем письма. «Книги, воспоминания, в которым он сам прикладывал руку, очень отточены. Он умеет доводить свою мысль до читателя и быть понятым. Это большего стоит. Плюс к тому, он очень хороший фотограф. Свои книги иллюстрирует собственными фотографиями. Влюбленность человека в природу, влюбленность в жизнь, умение восторгаться, понимать ситуацию и ловить момент, во-время понимать свое счастье – вот это у Ивана Ивановича Горохова заложено в крови. Он настоящий самородок», — подытожил Александр Жирков и поприветствовал супругу, детей, внуков, родственников юбиляра, а также вручил Светлане Еремеевне букет цветов.

Заместитель Председателя Правительства Республики Саха (Якутия) Михаил Гуляев рассказал о жизненном и трудовом пути юбиляра, о том, как Иван Горохов с детских лет впитал в себя ауру родных мест, северных людей и не по возрасту был рассудителен и самостоятелен. Он отметил, что интернат – в школьные годы, общежитие – в студенчестве, все тяготы жизни только закалили характер юбиляра. «Он научился самостоятельно преодолевать трудности, отстаивать правоту и справедливость, вырабатывать все положительные качества, которые всю жизнь сопровождают и способствуют его успехам», — сказал заместитель Председателя Правительства.

Михаил Гуляев также отметил, что при непосредственном участии Ивана Ивановича в Хангаласском, Вилюйском, Абыйском, Верхоянском улусах проделано множество работ, за эти заслуги он является почетным гражданином всех этих улусов, где он работал в течение многих лет.

Он подчеркнул, что Иван Горохов, как депутат, политик и хозяйственный руководитель, всегда оправдывал доверие избирателей и руководства республики. «Благодаря успешности своих дел и человеческим качествам, как честность, бесконфликтность, тактичность в сочетании с компетентностью, доброжелательностью и справедливостью, он избирался депутатом Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва и народным депутатом Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) II созыва», — резюмировал заместитель премьер-министра, добавив, что Иван Иванович активно участвовал в становлении государственности, установлении и укреплении федерализма, законности, и взаимодействия ветвей власти в вопросах решения проблем Арктики и Севера.

В своем поздравлении Председатель Палаты Республики Государственного Собрания (Ил Тумэн) I созыва, народный депутат Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, народный депутат Государственного Собрания (Ил Тумэн) I, II созывов Егор Ларионов отметил, что Иван Иванович Горохов исключительно дипломатичный человек, который без лишний слов успешно добивался своей цели.

«Работая в соответствующих комитетах, комиссиях и рабочих группах, Иван Горохов проявил себя как настоящий профессионал. Он знал северный край и по праву входит в когорту наших замечательных людей из Севера. Мы всегда гордились, что из северов выходят люди с железным характером, болеющие за народ не словом, а делом», — подчеркнул Егор Ларионов и поздравил юбиляра со знаменательной датой, пожелал благополучия и крепкого здоровья.

Поздравляя юбиляра, Председатель Конституционного суда республики Александр Ким-Кимэн рассказал о том, как будучи учеником супруги юбиляра Светланы Еремеевны, восхищался спортивными достижениями Ивана Ивановича и затем стал заниматься легкой атлетикой. Председатель Конституционного суда республики поздравил юбиляра и выразил благодарность за должный пример.

Первый вице-спикер парламента республики Анатолий Добрянцев поздравил Ивана Горохова с 70-летием от имени Союза оленеводов России, Федерации якутских прыжков и потомков ямщиков.

Первый заместитель Председателя парламента поделился с участниками мероприятия о знакомстве с Иваном Ивановичем, и о дальнейшей совместной работе в Хангаласском улусе. Анатолий Добрянцев также обратил их внимание на то, что юбиляр никогда не пропускал спортивные турниры.

Много добрых слов было сказано в адрес юбиляра народным депутатом Верховного Совета Якутской-Саха ССР XII созыва, Матвеем Мучиным, министром спорта республики Георгием Балакшиным, министром архитектуры и строительного комплекса республики Верой Кузаковой, министром охраны природы республики Сахамином Афанасьевым, министром по делам молодежи и семейной политике республики Афанасием Владимировым, министром транспорта и дорожного хозяйства республики Семеном Винокуровым, председателем Общественной палаты республики Алексеем Сергучевым, главами Гаврилом Чириковым(Верхоянский район), Сергеем Винокуровым (Вилюйский улус (район)), Иваном Гороховым (Эвено-Бытантайский национальный улус (район)), Петром Черемкиным (Момский район), Степаном Цюхцинским (Абыйский улус (район)), Федором Ноговицыным (первый заместитель главы Хангаласского улуса), Егором Шестаковым (поселок Батагай Верхоянского района), заслуженными работниками народного хозяйства Республики Саха (Якутии) Николаем ГороховымИриной ВинокуровойНиколаем Парниковым, директором проектной организации общества с ограниченной ответственностью «Монострой» Еремеем Баиным.

Супруга юбиляра, заслуженный учитель Республики Саха (Якутия), обладатель высокого звания «Учитель учителей» Светлана Горохова поблагодарила участников мероприятия и подчеркнула, что она с Иваном Гороховым уже на протяжении 48 лет живут рука об руку, благодаря своей любви, взаимопониманию, и, самое главное, поддержке близких, друзей и коллег. «Поэтому все наши успехи мы делим с вами. Спасибо вам», — сказала Светлана Еремеевна.

В своем ответном слове Иван Горохов выразил признательность и благодарность руководству парламента, правительству, министерствам и ведомствам, Общественной палате республике, родственникам, коллегам, друзьям, землякам.

«Достигает цели только идущий – такова логика жизни. Человек приходит в этот срединный мир, чтобы творить и созидать, любить и делать добро, чтобы оставить после себя достойный след в этой жизни», — отметил Иван Иванович и добавил, что, несмотря на все сложности и трудности судьбы, он сумел оставить свой след в этом мире, выполняя свое земное предназначение.

Он подчеркнул, что этому способствовали его первый учитель Дмитрий Максимов, который привил ему любовь к спорту, а также непростое детство, интернатская и студенческая жизнь, преодоление трудностей – закалили характер, сформировали его как личность. «Я научился преодолевать преграды, настаивать свои взгляды, достигать цели в учебе и спорте. Вот тогда был заложен прочный фундамент моей жизни. Спорт мне помог понять себя, преодолевать, оценивать свои реальные возможности, самоутвердиться в этой сложной жизни», — сказал юбиляр.

Он указал на то, что, благодаря любви к родному краю – Верхоянье, к его чудной природе, могучим и величавым горным массивам, бурным рекам и речкам, дремучим лесам и необъятным просторам, любви к мужественным, трудолюбивым, одаренным, честным и гостеприимным землякам – северянам, он не сломался. «Главное для человека – это мать и Родина. Считаю своим долгом высказать слова благодарности своей матери Екатерине Петровне, которая не только дала мне жизнь, но и была близким человеком, вселявшим надежду и уверенность на будущее. Я благодарен судьбе, что рядом со мной всегда были прекрасные люди, земляки, друзья детства, одноклассники и замечательные учителя. Я благодарен судьбе, что рядом со мной были опытные командиры производства, руководители, политики и мудрые наставники, благодарен за то, что работал в команде единомышленников, у штурвала которого стояли и вчера, и сегодня многие выдающиеся люди, известные личности республики», — поделился Иван Горохов. – «Вот уже 48 лет с супругой Светланой Еремеевной мы живем в мире, согласии и любви. Сегодня семья Гороховых – это наши дети, наши любимые внуки и внучки, самые дорогие, родные и близкие люди. За все эти годы, в том числе и годы работы в четырех районах нашей республики, я был окружен заботой и вниманием любимой жены, детей, внуков, всех близких и родных, это придавало мне силы и уверенности. Все мои скромные успехи и достижения, прежде всего, были достигнуты при их непосредственном влиянии».

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Источник: Пресс-служба Ил Тумэна.
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