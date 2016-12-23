В ИДПО — очередные курсы для начинающих фермеров

В Институте дополнительного профессионального образования Якутской ГСХА вторую неделю проводятся занятия по программе «Школа начинающего фермера».



Начинающие фермеры — главы крестьянских фермерских хозяйств из центральных улусов, Вилюйского, Верхневилюйского, а также из Эвено-Бытантайского и Оймяконского улусов. Более 35 слушателей из разных уголков республики получают знания по овощеводству, животноводству, узнают новое об основах бухгалтерского учета в КФХ и бизнес-планировании; об особенностях составления и формирования заявок на получение грантов господдержки в 2016-2017гг; о формах отчетности для малых и средних хозяйств, об основных изменениях земельного законодательства и др.



Лекции читают: ЧУГУНОВ Афанасий Васильевич — д.с/х.н., профессор кафедры общей зоотехнии АТФ, ВИНОКУРОВ Николай Тимофеевич – к.с/х.н., глава крестьянского хозяйства «Тонор», заслуженный работник сельского хозяйства РФ и РС (Я), ВАСИЛЬЕВ Поликарп Петрович — глава крестьянского хозяйства «Тумарык», почетный фермер РФ, ЛЬВОВА Прасковья Михайловна, к. с/х.н. профессор кафедры агрономии АТФ, консультанты ИДПО — САМСОНОВА Ирина Валентиновна — д.э.н., ПАВЛОВА Мария Борисовна, к.э.н, ЕФРЕМОВ В.Н. – президент Ассоциации крестьянских (фермерских ) хозяйств, также специалисты Министерства сельского хозяйства и продовольственной политики РС (Я), Министерства имущественных и земельных отношений РС (Я), ГНУ ЯНИИСХ РАСХН, Якутского регионального филиала «Россельхозбанка», страховой компании «Стерх».

Полученными знаниями каждый из начинающих предпринимателей воспользуется в полном объеме, и, конечно, реализует и воплотит в жизнь свои планы и бизнес идеи уже в скором будущем.

Источник: Отдел по общественным и международным коммуникациям Якутской ГСХА