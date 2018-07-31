В Художественном музее открывается выставка долганских художников

Национальный художественный музей Республики Саха (Якутия) приглашает на выставку «Дьонум өстөрүн коһоонноро» долганских художников Юлии и Евгения Поротовых, которая пройдет в рамках Международного дня коренных малочисленных народов мира.

В творчестве долганских художников отражается красота северной природы, самобытные традиции, дошедшие до наших дней, целая культура, сформированная коренными жителями Красноярского края.

Люди северных широт, их заботы, тяготы, быт и культура становятся темой произведений художников. Серии работ – это развернутая программа, в которой ее содержание осуществляется на доверии, авторском взгляде, вере и исповеди. Творцы вызывают череду образов и форм, оставляют в каждой работе «сияю­щую реку» пластических возможностей линий, плоскостей, пятен, цветов.

Выставка работает для всех посетителей с 1 августа по 26 августа 2018 г. в основном здании музея по адресу: г. Якутск, ул. Кирова, 9.

Справки по тел.: 33-52-79.